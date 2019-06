Cote d'Ivoire: Abdrahamane Berté (Dg Ips-Cgrae) - "Le régime de retraite complémentaire par capitalisation a des avantages"

Le directeur général de l'Ips-cgrae, a salué la bonne compréhension, par tous les partenaires sociaux, de l'intérêt de la création du régime de la Retraite complémentaire par capitalisation (Rcc) dans le dispositif de couverture sociale au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Il s'est donc félicité de l'issue heureuse de ce dialogue social marqué par un consensus autour de cette réforme, en dépit des divergences d'approches montrant les limites de l'actuel régime.

En effet, selon Abdrahamane Berté, les ressources dont bénéficient les fonctionnaires et agents de l'Etat, ayant fait valoir leurs droits à la retraite, provenaient du régime de base par répartition (seul actuellement en vigueur). Ce qui était de plus en plus insuffisant pour leur permettre de faire face à tous leurs besoins.

Ces limites, a-t-il poursuivi, étaient corrélatives à l'assiette de cotisation qui ne prenait pas en compte toute la rémunération, à la très forte dépendance au ratio démographique actifs-passifs et à l'impossibilité d'étendre la solidarité intergénérationnelle à souhait.

D'où la nécessité de mettre en place ce nouveau produit : le régime de retraite complémentaire par capitalisation qui permet au fonctionnaire ou agent de l'Etat, de passer de simple spectateur de la détermination de ses revenus après sa cessation d'activité à un acteur principal, à tout le moins prépondérant, du niveau de ressources dont il disposera à l'échéance.

Le fonctionnaire du régime Rcc, a ajouté, le Dg de l'Ips-Cgrae, a une visibilité claire sur le niveau et l'intensité des efforts qu'il lui reste à fournir pour améliorer notablement ses ressources post-activités.

Aussi, a-t-il salué la richesse des débats et la pertinence des observations des uns et des autres qui, indéniablement, ont permis, à l'unanimité, de construire un régime équitable, efficace, flexible et robuste pour garantir une existence post-activités paisible, rassurante, décente et agréable à tous égards, pour tous ces vaillants serviteurs et bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne.