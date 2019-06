Cote d'Ivoire: Togui Mel William (Fc Malines) - "La sélection nationale est mon objectif"

interview

Le meilleur joueur ivoirien de la Ligue1 saison 2017-2018, en vacances à Abidjan, fait un bilan et évoque son avenir.

Comment jugez-vous votre saison avec le Fc Malines ?

La saison n'a pas été très difficile. Je suis arrivé à Malines alors que le club évoluait en deuxième division. Par la grâce de Dieu, nous accédons à la première division au terme de la saison. Mon objectif était d'abord de chercher à m'adapter et, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à le faire.

Pouvez-vous nous faire un bilan chiffré de votre saison ?

J'ai joué 25 matches au cours desquels j'ai inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Après, il y a eu une blessure qui m'a quelque peu freiné dans mon élan. Mais tout a fini par s'arranger et je me porte bien.

Avez-vous eu peur pour votre carrière après cette blessure ?

Non, pas du tout. C'était juste une blessure à la cheville lors d'une rencontre. J'ai fait six semaines à l'infirmerie et je suis revenu encore plus fort pour terminer la saison avec mon club.

Quelles sont vos ambitions, la saison prochaine, avec votre club ?

En plus d'avoir remporté le titre, le club a gagné la Coupe de Belgique et nous disputerons l'Europa league. En ce qui me concerne, j'aimerais découvrir une nouvelle aventure avec un club plus huppé. Mais tout est entre les mains de Dieu. Nous allons reprendre le service bientôt et poursuivre le travail. Nous verrons ce qui va se passer pendant le mercato.

Quel est votre championnat de rêve ?

Je suis plus attiré par le championnat d'Angleterre.

Combien d'années de contrat avez-vous signé avec le club belge ?

J'ai signé trois ans plus un an de bonus. Je suis lié au club jusqu'en 2022.

Quelles sont vos ambitions concernant une carrière internationale ?

La sélection nationale a toujours été un objectif pour moi, même étant à Abidjan. J'ai effectué un bon passage au Sporting club de Gagnoa, malheureusement, je n'ai jamais été convoqué en sélection. Cela m'a beaucoup affecté, mais ainsi va la vie. Je vais poursuivre le travail et j'espère qu'un jour, j'aurai ma chance.

Comment avez-vous trouvé le niveau du championnat de Belgique ?

Il est d'un niveau plus élevé que le championnat ivoirien. Il est beaucoup plus basé sur le placement de zone. Tu fais ce que le coach te demande et tu t'en sors.