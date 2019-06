Sénégal: Moussa Wague - Le Sénégalais se confie après sa première saison au Barça

Moussa Wagué qui évolue depuis son arrivée en Espagne avec l'équipe réserve du FC Barcelone (troisième division espagnole) sera dans l'équipe première du club Catalan la saison prochaine. Indépendamment du technicien qui sera sur le banc du Barça, le futur du jeune latéral droit semble défini.

À 20 ans, le Lion du Sénégal, qui prépare actuellement la CAN avec sa sélection, sera convoqué avec le reste de ses coéquipiers de l'équipe pour réaliser la présaison. Et pas seulement pour faire de la figuration, sinon pour séduire l'entraîneur en place pour avoir du temps de jeu dans toutes les compétitions officielles du club.

« Je pense que ma première saison est pas mal. J'ai commencé avec l'équipe B où j'ai fait de bons matchs, puis j'ai eu la chance de débuter avec l'équipe première, explique le Sénégalais au média du club catalan. C'était extraordinaire pour moi ! Un rêve devenu réalité ! On m'avait dit que j'aurai ma chance si je travaillais dur, et je l'ai saisie, a souligné l'ancien eupenois qui parle ensuite de ses coéquipiers stars. Avec eux, tu apprends beaucoup plus vite. Je sens que j'ai beaucoup progressé. S'entraîner avec Leo Messi, Luis Suarez, Ousmane Dembélé... Ils font partie des meilleurs joueurs du monde. C'est une chance pour moi d'être leur coéquipier et de m'entraîner avec eux. »

Moussa Wague est le premier joueur sénégalais à porter la tunique blaugrana. « C'est une très grande fierté pour moi et le Sénégal. Ils me soutiennent beaucoup car ils savent que je suis le premier et ça me donne beaucoup de courage », précise-t-il.

Le potentiel du Sénégalais promet, lequel a été intégré dans l'idée de rejoindre l'équipe première à moyen terme. Trois matches officiels parmi l'élite avec le maillot 'blaugrana' ont convaincu les responsables du club.