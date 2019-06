Congo-Kinshasa: CAN 2019 - RDC - Annoncé forfait, Yannick Bolasie finalement présent?

On vous annonçait hier que Yannick Bolasie ne sera pas à la CAN 2019 avec les Léopards de la RD Congo. La nouvelle avait eu l'effet d'une bombe chez les supporters de l'équipe nationale de la RDC.

En effet, l'annonce de l'absence de Yannick Bolasie à la Coupe d'Afrique des Nations ce vendredi soir était une très mauvaise nouvelle pour le monde sportif congolais et même pour la sélection nationale de la République Démocratique du Congo (RDC). L'ailier gauche était annoncé forfait pour des raisons de son état physique. Après une forte discussion avec le staff médical des Léopards, l'attaquant d'Everton a exprimé son inaptitude physique à pouvoir jouer la CAN 2019.Yannick Bolasie préfère faire soigner sa blessure pendant cette trêve, afin de revenir sur un bon pied lors de la saison prochaine dans son club.

L'absence du joueur en Egypte a secoué le cosmos du football congolais. Et ce samedi, la Fédération Congolaise de Football (FECOFA) monte au créneau pour apporter des éclaircissements sans cette affaire. « Bolasie n'a jamais été écarté de l'équipe par contre il a lui-même créé une situation qui a provoqué un quiproquo et un énervement de ses collègues. Je vous informe que tout est revenu au calme et il est attendu ce soir à l'entrainement (... ) », a dit Constant Omari Selemani, Président de la FECOFA.

Yannick Bolasie avait manqué la dernière CAN qui a eu lieu au Gabon pour cause d'une longue blessure.

La République Démocratique du Congo disputera son tout premier match amical de préparation ce dimanche 9 juin face au Burkina Faso à Marbella. Le deuxième et dernier match interviendra le 11 juin face au Kenya toujours à Marbella. Les Léopards jouent leur premier match de la CAN 2019 samedi 22 Juin contre les Crânes d'Ouganda, le 26 juin face aux Pharaons d'Egypte et le 30 devant les Warriors du Zimbabwe.