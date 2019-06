Congo-Kinshasa: Dieumerci Mbokani - Le Congolais prolonge avec l'Antwerp

Annoncé un temps à Anderlecht, Dieumerci Mbokani a finalement décidé de prolonger son contrat avec l'Antwerp, club qu'il a rejoint la saison passée.

L'attaquant congolais avait dit, après la victoire contre Charleroi en barrage européen, qu'il s'agissait probablement de son dernier match avec le Great Old, la suite lui a donné tort. Courtisé en Belgique, l'ancien du Standard et d'Anderlecht a finalement prolongé son contrat avec le club anversois. Dieumerci Mbokani a signé un nouveau contrat qui le lie jusqu'au 30 juin 2020 à l'Antwerp, a annoncé le club anversois vendredi soir.

Ayant conquis les supporteurs du club belge et ses dirigeants, il était tout à fait normal que le Léopard de la RDC reçoive cette prolongation après l'échec des négociations avec Anderlecht. Dieumerci Mbokani aura été l'un des pions majeurs de la saison de l'Antwerp qui jouera les préliminaires de l'Europa League, la saison prochaine. Du haut de ses 13 buts et neuf passes en championnat cette saison, le Congolais a été l'un des grands artisans de la qualification européenne de l'Antwerp. L'attaquant congolais est arrivé au Great Old en août 2018. Il s'était alors engagé pour une saison, alors qu'il était sans club.

Dieumerci Mbokani avait commencé sa carrière européenne en 2006 à Anderlecht, qu'il quittait l'année suivante pour le Standard. Le Congolais quittait Liège en 2010 après 120 matches, 50 buts et deux titres de champion de Belgique. Passé par Monaco et Wolfsburg, Mbokani revenait à Anderlecht en 2011. Mbokani a quitté Anderlecht pour le Dynamo Kiev en 2013. Le club ukrainien l'a ensuite prêté en Angleterre, à Norwich City (2015-2016) et Hull City (2016-2017).