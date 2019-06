Ile Maurice: Innovation et jeunesse - Le programme «Junior Achievement» mobilise nos collégiens pour l'entreprenariat

Junior Achievement Mascareignes, société basée à Maurice, travaille sur la transition école-monde du travail depuis 10 ans. En mars, un concours d'invention pour nos collégiens, le JA Mini Company Award Program, a été lancé. Il a réuni 34 équipes, avec 22 écoles enregistrées.

Ce programme permet aux participants d'avoir entre 24 et 45 heures d'expérience. Ils apprennent la concurrence commerciale, le service clientèle, la division du travail, la commercialisation et la vente de produits et services, le leadership, entre autres. Voici des innovations proposées par quelques collèges.

Collège John Kennedy. Fini les repas froids avec la «Lunch Box» chauffante

Une «Lunch Box» qui peut chauffer son contenu n'importe où et n'importe quand, à l'aide une batterie rechargeable, a été réalisée par des élevés du collège de John Kennedy, de Beau-Bassin. Nos jeunes inventeurs avancent qu'ils ont eu cette idée en voyant un de leurs camarades de classe sortir sa gamelle pour manger des spaghettis froids. «Nous nous sommes efforcés de garder la forme traditionnelle de la boîte. Nous voulons une vie meilleure et durable pour tous.»

Collège Royal de Curepipe. Un «Smart Water Bottle» pour ne plus avoir soif

Les élèves du collège Royal de Curepipe ont fabriqué un Smart Water Bottle, qui, grâce à un capteur de niveau d'eau, indique la quantité de liquide que l'utilisateur a consommée à travers un affichage LED sur le bouchon. Une lumière clignotante rappelle également à l'utilisateur qu'il est temps de boire de l'eau. Le compteur peut être réinitialisé au quotidien. De plus, avec un filtre intégré, l'eau du robinet peut être filtrée. Elle élimine les odeurs et enlève les métaux lourds.

Collège Royal de Port-Louis. Une veste imperméable qui se transforme en sac

Une veste en matériau imperméable ayant deux fonctions. C'est ce qu'ont inventé des élèves du Collège Royal de Port-Louis. Primo, on peut la porter sur soi comme un habit, et deuxio, elle peut prendre la forme d'un sac. La veste contient un panneau solaire, idéal pour recharger tout appareil électronique, des poches, un adaptateur pour écouteurs ainsi qu'un pédomètre pour calculer le nombre de pas parcourus ou les calories brulées. Il y a également une torche intégrée qui marche avec le panneau solaire.

Collège Dr Maurice Curé. Un cuiseur solaire en matériaux écolos

«Pour nous, le but avant tout était de faire un produit plus écologique que révolutionnaire. Un cuiseur solaire, qui marche avec une source d'énergie renouvelable ainsi qu'un matériau autre que le plastique.» Les filles du collège Dr Maurice Curé, de Vacoas, travaille d'arrache-pied depuis trois mois sur cet appareil fait de bois, de verre et de papier. Un miroir reflète la lumière solaire et le bois retient la chaleur. C'est un appareil idéal pour les randonnés et les pique-niques, selon les conceptrices.

Ramsoondar Prayag SSS. Une poubelle intelligente «adaptée à notre ère»

Une poubelle intelligente qui facilitera le filtrage des déchets et, de ce fait, aidera à protéger l'environnement. C'est le projet des garçons du Ramsoondar Prayag SSS de Rivière-du-Rempart. Les jeunes innovateurs parlent d'une poubelle adaptée à notre ère. Le couvercle est équipé d'un capteur de mouvement et, à l'intérieur, il y a un désodorisant, pour apporter une touche de fraîcheur. L'appareil est divisé en deux parties : l'une pour les déchets recyclables et l'autre pour ceux non-recyclables, avec des lumières LED adaptées.

Ébène Girls SSS. Des «power banks» qui utilisent l'énergie solaire

Les filles d'Ébène SSS travaillent sur des «power banks» qui utilisent l'énergie solaire. Leur premier prototype était constitué d'un boîtier en bois, avec des batteries usagées, dans l'esprit de pour protéger l'environnement. Des matériaux recyclés sont privilégiés pour produire l'énergie solaire. Le chargeur solaire est étanche, résiste aux chocs, utilise l'énergie du soleil. Il permet de recharger deux téléphones intelligents simultanément. Une lampe à LED y est intégrée, utilisant elle-aussi l'énergie solaire.

Forest-Side SSS (Girls). Un chargeur solaire intégré à la coque arrière d'un smartphone

Une idée lumineuse. Les filles du Forest-Side SSS travaillent sur un «back cover» de téléphone portable qui est alimenté par l'énergie solaire. Elles disent avoir choisi de faire un projet «eco-friendly». Avec la coque arrière de leur téléphone alimentée en énergie grâce à de mini panneaux solaires, les utilisateurs pourront recharger l'appareil quand ils veulent et où ils veulent. Les conceptrices de ce gadget sont en train de finaliser leur projet.