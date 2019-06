Ile Maurice: Partielle au n°7 - J-10 pour la publication du «Writ»

Le 18 juin. C'est la date limite pour émettre le «Writ» de la partielle au n°7. Pravind Jugnauth est obligé, selon la Constitution, d'enclencher les procédures pour la tenue de cette élection.

Il reste peu de temps au Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour décider de la date de l'élection partielle dans la circonscription de Piton-Rivière-du-Rempart pour remplacer Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui a démissionné comme député le 21 mars. La loi indique que le délai maximum pour émettre le Writ of election est de 90 jours, donc au plus tard le 18 juin. Si le chef du gouvernement le fait publier à cette date, le scrutin se tiendrait alors entre le 18 juillet et le 17 novembre.

Même si l'Assemblée nationale sera dissoute automatiquement le 21 décembre, le Premier ministre a déclaré à maintes reprises qu'il y aurait un scrutin pour remplir le poste vacant. Quelques jours après le départ de Vishnu Lutchmeenaraidoo, il a insisté que le Mouvement socialiste militant présentera un candidat à cette partielle. Lors de l'inauguration du radar de Trou-aux-Cerfs le 3 avril, il a maintenu que la partielle était dans son «radar». Toutefois, au fil des semaines, le chef du gouvernement a été moins précis dans ses propos. «En temps et lieu, la population saura», a-t-il affirmé à la presse le 18 mai, lors de l'inauguration de la gare de Piton.

Cette semaine encore, Pravind Jugnauth a donné une autre indication selon laquelle la tenue d'une partielle était peu probable. Dans un entretien exclusif accordé à Business Magazine, il a répondu à deux questions à cet effet. «Il ne faut pas se précipiter. Nous préparons le Budget, puis nous verrons pour la campagne électorale. Chaque chose en son temps.»

À l'insistance du journaliste sur cette éventualité, sa réponse a été la suivante. «Ce n'est pas moi qui ai programmé une partielle. C'est la Constitution du pays qui impose une élection partielle (... ) Vous pouvez compter sur moi pour respecter la loi.» Le Premier ministre n'a donné aucune indication sur la date de cette élection.

Toutefois, Pravind Jugnauth peut respecter la loi sans organiser la partielle à Piton-Rivière-du-Rempart. La Constitution exige l'émission du décret de l'élection partielle au plus tard le 18 juin, même s'il faut tout annuler pour dissoudre le Parlement avant le jour du dépôt de candidatures ou la veille de l'impression des bulletins de vote. Le scrutin de remplacement doit se faire au plus tard 60 jours après la publication du Writ of election.