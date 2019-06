Ile Maurice: «One life, one tree» - La petite Ella grandira en même temps que son arbre endémique

Quoi de plus écologique et original que de planter un arbre endémique pour célébrer la naissance de son enfant ? Cette initiative du groupe de santé C-Care laissera à coup sûr «un souvenir impérissable» à Jill Davelaar, qui a donné naissance à son deuxième enfant, Ella, à la clinique Wellkin, mardi.

Cette Australienne, qui vit à Maurice depuis neuf ans, fait partie des premières mamans à participer à ce projet, intitulé «One Life, One Tree». Projet lancé le même jour, à l'occasion de la Journée de l'environnement.

La petite Ella aura bientôt un arbre endémique planté en son nom à La Vallée de Ferney. Y sera inscrite également sa date de naissance. «C'est un acte assez percutant pour l'environnement», soutient Jill Davelaar, déjà mère d'un garçon de quatre ans. «Ces arbres donneront un meilleur avenir à l'écologie mauricienne et aux générations futures», poursuit cette responsable des ressources humaines.

Jill Davelaar et son époux, lui aussi un Australien, envisagent de retourner au pays des kangourous dans trois ans. Mais ils n'ont pas l'intention d'attendre trop longtemps avant de retourner à Maurice, avance cette habitante de Tamarin. Et pourquoi cela ? «Pour que ma fille puisse visiter cette forêt et rencontrer son arbre... »

La société holding de la clinique Darné et de Wellkin Hospital, Medical & Surgical Centre Ltd, opère sous le nom de C-Care depuis avril. Et à partir du mardi 4 juin, chaque mère qui donne naissance dans l'une de ces cliniques aura la chance de planter un arbre endémique à La Vallée de Ferney.

«Depuis le lancement du projet mardi, une vingtaine de mamans ont accepté avec plaisir de participer à cette initiative», indique Shalini Bunwaree-Nagdan, la Head of Marketing and Sales de C-Care. La clinique Darné et Wellkin Hospital, qui comptent près de 150 naissances par mois, projettent dans les dix prochaines années, de mettre en terre plus de 20 000 arbres endémiques.

Le groupe de santé souhaite faire d'une pierre deux coups: aider les mères à mettre au monde leurs enfants et agir contre la disparition de la flore endémique à Maurice. «Le Groupe CIEL croit très fort dans le développement durable, comme en témoignent notre investissement et notre engagement dans ce lieu très symbolique où le lancement de One Life, One Tree s'est fait, c'est-à-dire à la très belle vallée de Ferney.Ce projet nous tient beaucoup à cœur puisqu'il relie la nature et la vie», fait valoir Shalini Bunwaree-Nagdan.

Les arbres qui seront mis en terre dans le cadre de ce projet sont l'Ebony, le Takamaka, le Bois Mozambique, le Bois Pomme, le Bois Balai, et le Bois Poupart, entre autres.«Un espace dédié aux naissances de la Clinique Darné et un autre aux naissances de Wellkin seront attribués en plein cœur de la forêt. Les arbres endémiques seront plantés par le personnel de La Vallée de Ferney, avec qui nous travaillons en étroite collaboration», ajoute notre interlocutrice.

Quid du processus avant la mise en terre des arbres ? «Cela peut prendre jusqu'à trois semaines maximum», fait ressortir la Head of Marketing and Sales de C-Care. «Tout dépendra du temps que le parent prendra pour nous remettre les détails de son bébé. Une fois les détails soumis, l'équipe de La Vallée de Ferney Conservation Trust se charge de préparer le nouveau plant en pépinière avant d'être planté en pleine forêt.»

De plus, Shalini Bunwaree-Nagdan souligne que tous les frais seront pris en charge par la Clinique Darné, Wellkin Hospital et La Vallée de Ferney Conservation Trust. Et la première visite à la forêt sera offerte aux parents et à l'enfant.