Ile Maurice: Vidéos offensantes - «J'apprécie Pravind Jugnauth», affirme l'accusée

Karishma Randhay, aussi connue comme Shweta, 27 ans, plaide non coupable. Elle est poursuivie sous une accusation formelle de using an information and communication service for purpose of causing inconvenience to a person. C'est la seconde internaute poursuivie sous ce chef d'accusation.

«J'ai eu ce lien sur Pravind Jugnauth sur le site Pornhub et c'est ainsi que je l'ai partagé sur ma page Facebook.» La déposition de Karishma Randhay a été lue, hier, en cour intermédiaire, et elle y explique les circonstances de sa décision de partager ce lien. Il est reproché à la jeune femme d'avoir posté des commentaires injurieux sur sa page Facebook, le 18 janvier 2018, tout en partageant une photo du Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Lors de la lecture de sa déposition faite à la police, elle a soutenu n'avoir eu aucune intention de faire du tort au Premier ministre. «Je respecte le Premier ministre et j'apprécie son travail. Ce jour-là, j'avais vu un lien sur lui et je me suis dit qu'il fallait le partager.» Son avocat, Me Ashik Toorabally, a demandé un renvoi au 17 septembre étant donné que certains documents n'étaient pas disponibles.

Quant à la première internaute poursuivie, il s'agit de Zacharie Manuella. Cette dernière avait été condamnée à payer une amende de Rs 50 000 en cour intermédiaire, le 3 avril. En janvier 2018, elle avait publié une vidéo intitulée : «micro caché kot sir Anerood Jugnauth», suivie des commentaires : «ÉkouT zot pou tanD... la vérité finit toujours par se savoir... share max... pu montré lépep lavérité.»