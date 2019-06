Ile Maurice: Affaire Léa Ratna - Un sergent du PIO muté

L'affaire Léa Ratna continue à faire des vagues. Un sergent en poste depuis septembre 2005 aurait été transféré de la Spouse Section du PIO au département Arrivals and Departures à l'aéroport. On se rappelle que la Malgache naturalisée mauricienne et installée ici depuis 20 ans avait été sommée par le Passport and Immigration Office (PIO) de quitter le pays le 24 mai à la suite du décès de son époux survenu en novembre. Ayant fait appel de cette décision, elle a été reçue, le 27 mai, par le Premier ministre qui l'a rassurée en indiquant qu'elle pouvait continuer à résider à Maurice avec ses deux enfants.

La mutation du sergent en question a eu lieu quelques jours après cet incident et dans la foulée le Prime Minister's Office (PMO) a ouvert une enquête. Le sergent serait à l'origine de la lettre intimant Léa Ratna de quitter le pays. «I have to inform you that following the death of your late husband Mr Mario Louis Ratna, you will cease to be a resident under section 6 2 of the Immigration Act as from 24 May 2019.» Il l'avait signée en sa capacité de sergent du PIO. Me Erikson Mooneapillay, avocat de Léa Ratna, veut savoir d'où vient la bourde. «Non seulement le PIO a commis une erreur fondamentale mais de plus, il ne fallait pas envoyer cette lettre à ma cliente parce qu'elle n'a pas seulement le statut de résidente mais elle est également citoyenne de Maurice.»

Il nous revient que ce n'est pas la première fois que ce sergent est impliqué dans des controverses. L'ex-directeur du PIO, l'ASP Narendra Kumar Boodhram, avait tout de suite pris des mesures pour le transférer à la Resident Section avant qu'il n'atterrisse à la Spouse Section du PIO.

Sollicité, l'ASP Manoj Lachan, nouveau directeur du PIO, n'a pas voulu commenter cette mutation. Le Police Press Office explique pour sa part que les transferts au PIO constituent un exercice régulier. Nous avons contacté Ken Arian, conseiller au PMO, mais nous n'avons pas eu de retour.