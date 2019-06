Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La population de Kirwa salue l'aboutissement heureux du processus de médiation et sécurisation de leur espace agricole

La Coopérative paysanne pour le développement intègre (COOPADI), regroupant plus de 106 ménages dans la presqu'île de Kirwa (Nord-Kivu), vient de recevoir, des mains du ministre des Affaires Foncières, un Certificat d'enregistrement pour la sécurité de leur concession d'une superficie de 19 hectares, 72 ares et 33 centiares à usage agro-pastoral.

Les chansons traditionnelles accompagnées des pas de danse avaient envahis la place Kirwa-Muchanga, située dans la localité de Rubare en territoire de Rutshuru où les membres de la COOPADI attendaient vivre l'événement : la remise du Certificat d'enregistrement pour la sécurisation de leur concession.

« Nous avons attendu plusieurs mois, maintenant nous avons un espace à nous qui nous aidera à promouvoir l'agriculture afin d'assurer les jours meilleurs pour nos ménages », a déclaré le chef du village Rubare, André Nzabimana qui s'était exprimé en swahili devant ses sujets.

Nouvel acquéreur

Justin Kakesa Selemani du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) qui a suivi de très près ce processus déclare : « Les familles cultivaient dans cette ancienne concession abandonnée de Kirwa-Kati depuis l'époque coloniale. Cette population occupait ladite concession de bonne foi jusqu'à ce que l'Administration foncière découvre dans leurs archives qu'il s'agissait d'une terre domanialisée et qu'il fallait la réattribuée à un nouvel acquéreur. Pendant ce temps, plusieurs demandeurs se sont bousculés pour occuper cette presqu'île d'apparence touristique. Et ainsi, cette population fut exposée à une situation d'insécurité foncière permanente aux risques de déguerpissement ».

Saisie par cette population, ONU-Habitat a initié un processus de dialogue avec différentes parties prenantes, notamment l'Administration foncière, les élus du peuple, les leaders locaux, les représentants de la Société civile, entre autres, en vue d'une résolution pacifique de ce conflit foncier.

La sécurisation des droits fonciers des membres de la communauté demeure un défi majeur à la base de nombreux conflits fonciers complexes dans cette partie de la province du Nord Kivu. L'Administrateur du territoire de Rutshuru, Justin Mukanya a souligné que « le problème d'accès à la terre se pose avec acuité en territoire de Rutshuru considérant sa configuration géographique. En effet, ce territoire est coincé entre ses deux pays voisins [Ouganda et Rwanda], le domaine de Katale, et le Parc de Virunga qui occupe presque 3.000 km2 sur une superficie totale de 5.289 km2 et une population qui s'élève à plus d'un million d'habitants, soit 600 habitants par km2. La population n'a que 2.289 km2 qui lui reste pour ses activités agricoles, notamment la production végétale, l'élevage et la pêche, mais également pour l'habitation ».

Améliorer le pouvoir d'achat

Créée en Octobre 2017, la COOPADI est une coopérative agricole ayant pour vision : « l'amélioration du pouvoir d'achat dans les ménages à partir de la valeur ajoutée sur ses propres productions ». Elle milite aussi, entre autres, pour le renforcement des capacités des agriculteurs sur les techniques de production, commercialisation, conservation et transformation des produits agricoles, d'élevage et de pêche et ressources du sol.

L'accès à une terre sécurisée améliore la productivité, car un bon régime foncier encourage l'exploitant à investir à long terme sur sa terre. La concession de Kirwa attisait, depuis plusieurs décennies, la convoitise par des personnes les plus nanties.

« L'ONU-Habitat et l'Administration foncière s'étaient alors convenues de travailler ensemble, dans le cadre du Projet de Planification communautaire foncière participative (PCFP) pour contribuer à la sécurisation et la gestion durable des concessions occupées en grande partie par la population. Situé dans le groupement de Kisigari, le site de Kirwa a été l'une des concessions concernées », a soutenu le conservateur des titres immobiliers du territoire de Rutshuru, Dieudonné Birate Nzeza.