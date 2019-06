Ile Maurice: Planet FM - La riposte de l'investisseur français

Le Français Raphaël Eggenspieler, un des directeurs et investisseurs de Planet FM, a porté plainte à la police de Rose-Hill contre Vedan Choolun pour détournement de fonds, hier matin. Durant la journée, il a fait servir une mise en demeure à Vedan Choolun, l'actionnaire majoritaire de Mayfair and Purely Communications Ltd, société qui gère la nouvelle radio privée, et à La Sentinelle Ltée.

L'investisseur français reproche à Vedan Choolun d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre. À La Sentinelle Ltée, Raphaël Eggenspieler conteste la publication d'une vidéo réalisée par l'express, le mardi 28 mai. Vedan Choolun avait été interrogé par une journaliste de La Sentinelle Ltée à sa sortie de cour.

Dans cette vidéo, il disait être victime de complot. Il était accompagné de ses avocats, Mes Sanjeev Teeluckdharry et Priyanka Gungah. Pour ces raisons, Raphaël Eggenspieler affirme, dans sa mise en demeure, son intention de réclamer Rs 10 millions à La Sentinelle Ltée et à Vedan Choolun, respectivement.

Vedan Choolun fait l'objet d'une accusation provisoire de détournement de fonds de Rs 11 millions. Il nie, cependant, les allégations portées contre lui. Le mercredi 5 juin, l'actionnaire majoritaire de Mayfair and Purely Communications Ltd a porté plainte au poste de police de Pope Hennessy. Il accuse Arvind Nilmadhub, Osman Badat, Raphaël Eggenspieler, trois directeurs de Planet FM, d'avoir comploté contre lui.

Raphaël Eggenspieler : «l'investissement de Choolun introuvable et des fonds de la radio ont disparu»

Double perte pour une radio qui vient tout juste de voir le jour. C'est ce qu'indique Raphaël Eggenspieler, l'investisseur français qui vit à Maurice depuis sept ans. Contacté alors qu'il quittait le pays pour 10 jours, le Français a expliqué brièvement ce qui l'a poussé à porter plainte contre Vedan Choolun, président de Mayfair and Purely Communications Ltd, et un des directeurs de la société gérante de Planet FM, pour escroquerie alléguée. «Je suis toujours à la recherche de l'investissement que Vedan Choolun était censé injecter dans le projet. Sans compter les fonds qui ont disparu de la société !», soutient Raphaël Eggenspieler. Il indique avoir fait la connaissance de Vedan Choolun, il y a un peu plus d'un an, par une de ses connaissances qui s'était occupée des démarches administratives de son visa. «Ce contact m'avait présenté plusieurs projets mais c'est celui de la radio qui m'avait intéressé. Vedan Choolun a pris un certain nombre d'engagements qu'il n'a pas honorés, dont trouver des studios pour la radio.» Il ajoute avoir la documentation qui démontre que Vedan Choolun aurait détourné des fonds.

Vedan Choolun : «j'aime beaucoup M. Eggenspieler et sa famille»

Il n'arrive pas à croire que Raphaël Eggenspieler a porté plainte contre lui. Pour Vedan Choolun, l'investisseur français a tout simplement été influencé par deux des membres de la direction de Mayfair and Purely Communications Ltd. «J'aime beaucoup M. Eggenspieler, ainsi que sa famille. Je le vois comme un ami. Ce qui s'est passé c'est qu'on ne m'a pas donné le temps d'expliquer où est parti l'argent. Tout ce que j'ai fait était pour la radio. J'ai tous les reçus des transactions faites. Mes avocats et moi sommes prêts à la négociation», affirme-t-il. Quels ont été les investissements faits par Vedan Choolun ? Il indique avoir injecté de l'argent dans la création du site Web de la radio, dans l'application mobile de celle-ci et dans le studio. «Il fallait aller vite parce qu'il y avait la pression de la révision judiciaire sur nous. Pourquoi aurais-je volé ma propre société ?» a-t-il déclaré.