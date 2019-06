Angola: La tenue d'un forum sur l'investissement à Milan

Luanda — La Chambre de commerce et d'industrie italo-angolaise et l'Agence de promotion des investissements et des exportations (AIPEX) réaliseront mercredi prochain, à Milan, en Italie un forum sur l'investissement destiné aux investisseurs des deux pays.

La réunion, qui pourrait connaître la participation de représentants de 50 entreprises nationales et de 70 entreprises italiennes, sera ouverte par le secrétaire d'État à la Coopération internationale et les communautés angolaises, Domingos Viera Lopes.

Au cours de la rencontre, l'actuel cadre de privatisation sera présenté par l'administrateur de l'Institut de gestion des actifs et de la participation de l'État (IGAPE), Gilberto Luther, et l'administrateur de la Zone économique spéciale (ZEE) Luanda Bengo, Carlos André, dans le but d'attirer les hommes d'affaires à investir en Angola.