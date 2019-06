Sénégal: Pèlerinage marial de poponguine (08-10 juin 2019) - Les fidèles, au pied de Marie !

Le pèlerinage marial de Poponguine pour l'édition 2019 se déroule à partir de ce jour, samedi 08 juin, pour se terminer le lundi 10 du mois. A la veille du démarrage, les organisateurs appellent les pèlerins au respect des règles pour un bon déroulement des événements.

Chaque année, des fidèles du Sénégal et de la sous-région se rendent à Poponguine pour témoigner leur foi en Marie, mère de Jésus et de l'Eglise. Pour l'Eglise, « Notre pèlerinage de Poponguine constitue une occasion extraordinaire de rappeler notre pèlerinage terrestre en attendant l'arrivée finale au Ciel. C'est à la fois toute la communauté des croyants, et chacun d'entre nous, qui est en pèlerinage sur cette terre. Notre regard, notre cœur, toute notre personne, doit être tourné vers ce Dieu et Père... ». Aujourd'hui, si certains préfèrent y aller à pied, d'autres s'y rendent en voiture. Au niveau des paroisses, les jeunes qui doivent marcher, s'activent.

Le diocèse de Ziguinchor qui marche à partir de Dakar est déjà sur les lieux et les pèlerins ont passé la nuit aux Martyrs de l'Ouganda avant de retrouver ce jour les autres marcheurs au point de rassemblement du cap des Biches et de Mbao. Près de 12 290 marcheurs, répartis en 8 groupes, vont parcourir 52 Km pour se rendre à Poponguine. Pour cette présente édition, la 131ème du genre, ces derniers vont méditer sur le thème : « Marie, notre mère, offre nos souffrances à Jésus».

Une méditation qui va démarrer par la messe d'envoi des marcheurs, le samedi soir, suivie de la marche, le dimanche, avec une première pause à Yène et une seconde à Toubab Dialaw avant de prendre fin le lundi de Pentecôte avec la messe solennelle du Pèlerinage Marial de Poponguine qui sera dite par Mgr Ernest Sambou du diocèse de Saint-Louis. Pour cette présente édition, le pèlerinage sera marqué par la délocalisation du village des marcheurs à cause des travaux sur le nouveau site du pèlerinage. A cet effet, les organisateurs ont appelé les marcheurs au respect des consignes pour un bon démarrage de la démarche de foi.

ASPECT SECURITE ET SANITAIRE

Pour cette édition 2019, les organisateurs du pèlerinage ont fait savoir que les forces de défense et de sécurité vont jalonner tout le long du trajet pour faciliter l'accès au lieu du pèlerinage. Des postes sont installés un peu partout pour la sécurité des personnes et des biens. Toujours pour l'aspect sécuritaire, la Senelec a renforcé le dispositif mis en place durant les années passées. Pour cette édition, pour un investissement de 375 millions de francs CFA, 7 postes de distribution électrique ont été installés. Ce qui fera dire à son directeur Papa Mademba Bitèye, « nous disposons de sept postes de distribution pour garantir la qualité de service. Jusque-là, Poponguine n'a été alimentée que par deux postes de distribution sur lesquels nous venons de rajouter cinq. Ce qui devrait nous permettre de faire face correctement à l'évènement et au développement de cette ville ». Au niveau de la santé, docteur Jacques Ndour soutient que plus de 550 agents seront sur place ainsi que 25 ambulances pour les évacuations. Les postes de santé du district seront aussi renforcés pour un bon pèlerinage.