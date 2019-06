Cote d'Ivoire: Port autonome d'Abidjan - Le plus gros navire d'Abidjan terminal accueilli

C'est un fait historique pour Abidjan Terminal, filiale du groupe Bolloré Transport Logistics, qui s'est engagée à accompagner l'accroissement de capacité des navires en garantissant un niveau de performance compétitif, depuis que le Canal de Vridi a été élargi et approfondi.

Vendredi 31 mai dernier, l'entreprise a accueilli, son plus gros navire, long de 275 mètres et d'une capacité de 5411 conteneurs. L'événement a été marqué par la réception du navire "le MSC Dymphna" (porteconteneurs le plus grand en termes de capacité à accoster à Abidjan Terminal) par les autorités portuaires du pays et les premiers responsables de l'entreprise. Il s'agit d'Asta Rosa Cissé, Hien Sié, Fabio Politi et Pierre Bellerose, respectivement directeurs généraux (Dg) d'Abidjan Terminal, du Port Autonome d'Abidjan, de MSC Côte d'Ivoire et directeur régional Bolloré Transport Logistics.

« Recevoir et traiter le MSC Dymphna constituent une étape importante dans la dynamique de modernisation du Port d'Abidjan. En effet, cette opération a été rendue possible grâce aux travaux d'élargissement et d'approfondissement du Canal de Vridi achevés en février dernier », ont affirmé les responsables de l'entreprise portuaire, lors de cette rencontre. Avant de marquer l'événement par une plaque commémorative remise par la Dg d'Abidjan Terminal au Capitaine Abbas Manzar, Commandant du MSC Dymphna.