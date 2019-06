Congo-Kinshasa: Likasi - Jacques Kyabula lance officiellement le courant électrique dans le quartier Biname

Le quartier Biname à Kikula est désormais alimenté en courant électrique. Le Gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula, a enclenché le disjoncteur de la nouvelle cabine, pour lancer officiellement le courant électrique qui va changer la vie des centaines de ménages. La Société Nationale d'Electricité (SNEL) a travaillé d'arrache-pied pour achever le dispositif avant la première visite officielle du Gouverneur après sa prise de fonction le 20 mai dernier.

Après un séjour de 48 heures à Likasi, le Gouverneur Jacques Kyabula a regagné la capitale de la province le dimanche 9 juin 2019, dans la soirée. Sur le chemin du retour à Lubumbashi, il n'a pas dérogé à la règle de sa traditionnelle escale à Kapolowe, bourgade réputée pour son poisson frais. Comme c'est également son terroir, il a pris le temps d'échanger avec les chefs des terres et la population comme un jour avant, lorsqu'il se rendait à Likasi. Il a apporté un appui du Gouvernement en médicaments au centre de Santé. Il a également annoncé l'érection d'une école de foot pour la prise en charge des jeunes.

Autre annonce tout aussi accueillie avec enthousiasme par la population : l'inscription à l'école sera gratuite afin d'encourager la scolarisation des enfants. Et enfin, l'alimentation en courant électrique va se faire à partir d'un village voisin. Les habitants ont repris espoir en souhaitant bonne route et fructueux mandat au Gouverneur qu'ils ont massivement élu aux élections législatives nationales et provinciales de décembre dernier.

Avant cela, à Likasi, le Gouverneur du Haut-Katanga a assisté au culte de la Pentecôte le matin. Puisqu'à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est a César, Jacques Kyabula est allé rendre grâce à Dieu ce matin. Il était accompagné de son épouse et il a tenu à faire une action de grâce pour tous les bienfaits de Dieu, Maître des temps et des circonstances.

Une célébration pas comme les autres en ce jour de la Pentecôte. Chants de louange et d'adoration par les chorales locales et par Michel Bakenda, chanteur chrétien très connu qui à enflammé le culte par ses mélodies reprises en chœur par l'assistance. Il sied de rappeler que Jacques Kyabula qui a œuvré dans cette église comme serviteur de Dieu est un enfant-maison.