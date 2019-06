Algérie: "Lemma Becharia" en tournée en Europe

Alger — La troupe féminine "Lemma Becharia", menée par la chanteuse Souad Asla, est programmée dans plusieurs villes européennes pour une tournée qui s'étend du 9 juin au 31 août prochain, annonce la troupe sur sa page facebook.

Le groupe devra entamer sa tournée par un concert, prévu dimanche, à l'Institut du monde arabe (Ima) à Paris, avant de se produire sur la scène du Festival "Any where in the wind blows" dans la ville néerlandaise de La Haye puis au Festival des cinq continents en Suisse.

Cette troupe créée pour faire revivre des genres musicaux populaires féminins de la Saoura (sud-ouest algérien) est également attendue en Suède, en Pologne, aux Iles Canaries et dans plusieurs villes françaises.

Formé en 2015 par la chanteuse Souad Asla, le groupe est constitué d'une dizaine de chanteuses et musiciennes de la région de Bechar, dont Hasna El Becharia, Zohra Kherabi, Rabea Boughazi ou encore Mabrouka Brik.

La "Ferda" féminine, le diwan mais aussi des chants traditionnels des "Zeffanates" et "Djebbaryates" (troupes musicales locales) chantés lors des fêtes familiales ou populaires, sont autant de styles exécutés sur scène par la troupe qui entend vulgariser des musiques comme le "Haidous" et le "Chellali", très rarement joué en public.

En février 2018, "Lemma Becharia" avait sorti son premier album, "Lemma", dédié à la sauvegarde du patrimoine musical de la Saoura.

Après plusieurs scènes en Algérie et en France, la troupe était invitée d'honneur du Festival international de la hadra féminine et musiques de transe d'Essaouira (Maroc) de 2016, avant une tournée en France et en Belgique en novembre 2018.