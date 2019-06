Congo-Kinshasa: [Actions multiples au Haut-Katanga] Jacques Kyabula - "Vous me connaissez, je ne parle pas mais j'agis"

Le Gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula, a atterri dans la ville de Likasi, le samedi 8 juin dernier, accueilli par un public très chaleureux. Ses premières déclarations : "Likasi, me voici. Je suis là. Merci à vous de Likasi car, grâce à vos prières à notre Dieu, j'ai été élu Gouverneur.

C'est vous qui avez fait de moi Député National et Provincial. Merci aux élus de Likasi qui ont voté pour moi", a-t-il laissé entendre. Aujourd'hui, poursuit-il, je viens pour commencer à trouver des solutions à vos problèmes. "Je suis venu vous écouter et agir".

Dans sa gibecière, 5 pickups neufs à la police, 10 transformateurs pour un courant plus régulier, réhabilitation de la route 5 Km, lots de médicaments pour les hôpitaux Daco et de Panda, construction d'un marché moderne au centre-ville puis à Kikula. Mais aussi "un bus à l'Université de Likasi où j'ai étudié, une commission de contrôle des conditions de travail et des conditions salariales dans les entreprises chinoises, une subvention aux coopératives et associations qui vont se lancer dans l'agriculture, une subvention aux parents dont les enfants passent l'examen d'Etat".

«Vous me connaissez, je ne parle pas mais j'agis... Merci pour l'accueil chaleureux». Ainsi, celui qu'on surnomme affectueusement Karibu wa Ndani est déterminé à poser des actes concrets pour améliorer la vie des populations de Likasi et du reste de la province.

Il s'agit, en effet, de 5 pickups pour les patrouilles et les interventions rapides des forces de l'ordre. Renforcer le charroi automobile de la police de Likasi afin de vaincre l'insécurité. Le Président de la République, Félix Tshisekedi, insiste sur la sécurité des personnes et de leurs biens notamment, au Haut-Katanga. Des lots de médicaments pour les hôpitaux Daco et Hôpital GCM de Panda, une subvention du Gouvernement provincial pour pallier la pénurie.

A Likasi, la pose de la pelouse synthétique presque terminée au stade. Les clefs de 5 pickups remis à la police. Début des travaux d'asphaltage des 5 Kms de route dans toute la ville...