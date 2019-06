Congo-Kinshasa: CAL - Fiyou Ndondoboni appelle les congolais à s'engager dans le travail pour bâtir un Congo nouveau

Le Coordonnateur de la Coalition pour l'Appui et la Consolidation de l'Alternance a animé un grand meeting dit de vérité samedi 8 juin, au stade vélodrome, dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Sa communication a porté sur trois points importants.

Il s'agit de la prise de conscience de l'identité du congolais qui est un peuple fort, grand et puissant. Le Président du parti Orange a aussi insisté sur la nécessité d'avoir l'espoir de voir le développement de la RDC. Troisièmement, la nécessité de débuter le travail, c'est-à-dire, s'engager pour bâtir.

Ils sont venus de partout pour répondre à l'appel de la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance, CAL en sigle. Ils, ce sont des jeunes, mamans et acteurs politiques qui ont fait le déplacement du stade vélodrome. Un seul orateur était programmé pour ce meeting de vérité, à savoir : Fiyou Ndondoboni, Coordonnateur de la CAL. Comme un prédicateur, l'homme a axé son message sur trois grands points. Pour lui, l'objectif fixé depuis Genval a été atteint, il est maintenant temps de travailler, tous ensemble, pour le développement du Congo. Cela, sans oublier l'identité du congolais.

«Nous devons tous nous engager vers la voie du développement. Nous avons communiqué à notre peuple, nous lui avons rappelé d'où nous venons. Nous sommes venus d'une situation chaotique de notre pays où un leader de l'opposition, Etienne Tshisekedi nous a réunis à Genval pour que nous puissions avoir un seul discours. Un discours qui fera en sorte que nous puissions obtenir l'alternance. Et, cette alternance nous l'avions obtenu aujourd'hui par le billet des élections, donc l'objectif fixé à Genval a été atteint. Peu importe les moyens, mais nous avons atteint l'objectif », a-t-il déclaré.

Tous derrière Félix Tshisekedi

Point n'est besoin d'évoluer sur des chemins dispersés, souligne Fiyou Ndondoboni qui appelle la population congolaise à se mettre derrière Félix Tshisekedi pour le développement de la République Démocratique du Congo.

«Le Président Félix Tshisekedi a pris un grand risque pour s'engager dans la direction où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire, que nous puissions faire accoster le bateau vers la rive. Le message fort de ce jour, ce que chacun de nous doit prendre conscience de notre identité. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Notre identité est celle de la grandeur et nous devons rester attaché à cette identité-là», a-t-il fait savoir. A en croire ce politicien, l'unité autour du Président de la République fera en sorte que les choses aillent pour de mieux. Fiyou Ndondoboni pense qu'il est temps pour que la République Démocratique du Congo change positivement de visage. Et que les congolais s'engagent à se mettre au travail.

Vivement l'espoir

«Deuxièmement, nous avons prêché l'espoir... S'il n'y a pas d'espoir, nous ne saurons plus quoi faire pour notre développement. Troisièmement, nous avons demandé à notre peuple de s'engager pour bâtir. C'est l'ensemble de choses que nous avons communiqué à notre peuple pour que le travail commence aujourd'hui. Le travail n'est pas seulement d'être au gouvernement, le travail c'est de faire ce qu'on est censé faire là où on est et bien le faire. Et si chacun de nous le fait, notre lendemain sera meilleur », a-t-il prêché à la foule.

Dans son allocution devant l'assistance, Fiyou Ndondoboni rappelle le rôle de sa coalition.

«Notre rôle en tant Coalition pour l'Appui et la Consolidation de l'Alternance, c'est justement pour aider le Chef de l'Etat à atteindre l'objectif du développement de la RDC dans les cinq prochaines années pour la joie de son peuple. Le dernier message c'est l'espoir que nous voulons pour toute la population congolaise. J'aimerais dire à notre peuple de croire en l'avenir de ce pays car, notre nation est rangée vers la voie du développement. Et rassurez-vous, cinq ans plus tard, le pays sera différent parce que le Chef de l'Etat s'est engagé sur la voie du développement de la République démocratique du Congo », a-t-il conclu.