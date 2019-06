Congo-Kinshasa: L'IFASIC honore ses produits portés à des hautes fonctions

Le 28 mai 2019, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, avait célébré son 46ème anniversaire. Depuis 1973, cette grande alma mater n'a jamais cessé de former des hommes et des femmes qui ont assumé et continuent d'assumer des grandes responsabilités au sein des Institutions de la RD Congo.

Sous une atmosphère de festivité, samedi 8 juin dernier, à l'espace Malembe Tamandiak, l'IFASIC avait convié quelques-uns de ses fruits qui ont été portés à des hautes fonctions.

Sous l'œil vigilant du Recteur Professeur Rigobert Munkeni Lapess, ces invités ont répondu présent à ce grand rendez-vous. A cette occasion, nombreux ont saisi l'opportunité pour partager les valeurs de l'excellence qui ont fait d'eux (elles) des grandes dames et des grands messieurs dans ce pays en travaillant au cabinet du Président de la République, ou en détenant un mandant électif au sortir des dernières élections.

Dans ce lot, les uns sont proches du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. D'autres, par contre, viennent d'être élus aux Assemblées nationale et provinciales.A la ligne d'attaque, l'on retrouve Tharcisse Kasongo Mwema Yamba Yamba, ancien journaliste de Radio France Internationale (RFI) et actuel porte-parole du Chef de l'Etat. Il était accompagné de son adjointe, Tina Salama, ancienne journaliste à la Radio Okapi. L'on pouvait reconnaître facilement la présence de Charles Kilosho, le directeur de communication adjoint du Chef de l'Etat, de Valery-Giscard Kusema, Directeur adjoint de la presse présidentielle. Ancien de l'Ifasic, Michée Mulumba alias Mimul pour ses intimes, assistant personnel du chef de l'Etat Félix Tshisekedi, faisait partie de ces anciens qui ont été conviés à l'Ifasic. Tous ces hommes ont étudié bel et bien dans cette grande école de journalisme et de la communication.

Les Honorables Christelle Vuanga, Colette Tshomba, Rebecca Ebalengoma, Xavier Bonane Yangazi et Cie, ayant de mandat législatif national ou provincial, ont été présents. Cette rencontre ne voulait pas seulement honorer ces femmes et hommes des médias mais aussi montrer à la jeune génération actuelle de l'IFASIC que le sérieux, l'effort et la persévérance portent toujours des fruits.

Le président de l'Amicale des anciens de l'Ifasic (AMIS), M. Jean-Jean Samba a rappelé à ces cadres, fruits de l'Ifasic, de ne pas oublier leur "alma mater" et d'aider la jeune génération, mais surtout de ne pas "éteindre leur téléphone".

Gédéon Kahena Tshibanda, président de la coordination de l'IFASIC, parlant au nom de tous les étudiants, a félicité les anciens devenus des exemples à suivre pour les jeunes étudiants. Il leur a demandé de devenir des véritables ambassadeurs de cette alma mater. C'est dans cette même optique que le Recteur Professeur Rigobert Munkeni Lapess, s'était inscrite pour sa part.