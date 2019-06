Congo-Kinshasa: [L'Udps et l'Unc non représentés] Lomami - Sylvain Lubamba compose un gouvernement de 10 Ministres dont une femme

Nouveau Gouverneur de la Province de Lomami, Sylvain Lubamba Mayombo a rendu public sa toute première équipe gouvernementale, le samedi 8 juin dernier, depuis la ville de Kabinda, chef-lieu de cette province issue du démembrement de l'ex Kasaï-Oriental.

Une seule femme fait partie de cette équipe qui, en principe, devra être investie durant la semaine en cours, par l'Assemblée provinciale de Lomami. Il sied d'indiquer que ce gouvernement est composé de dix ministères dont neuf seront coiffés par le Front Commun pour le Congo, FCC, et un seul par la coalition politique Cap pour le Changement. Ni le parti présidentiel, Udps, ni l'Unc de Vital Kamerhe n'ont été représentés.

Ainsi, sont nommés Ministres Provinciaux dans les ministères au regard de leurs noms, les personnes ci-après :

Monsieur KABAMBI KALUBI Godet : Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires Coutumières, Coopération Interprovinciale, Justice et Droits Humains

Monsieur MBAYA MUTSHI MUME Guy : Plan, Budget et PTNTIC

Monsieur TSHITE LOKOMBE : Finances, Economie, Industries, Petites et Moyennes Entreprises

Monsieur KASHAMA KATONGE Patrice : Infrastructures, Travaux Publics, Transports et Voies de Communication, Affaires Foncières, Urbanisme et Habitat.

Monsieur TSHIBANGU ILUNGA Trésor : Energie, Mines, Hydrocarbures et Ressources Naturelles.

Monsieur KALOMBO ILUNGA Séraphin : Agriculture, Pèche, Elevage, Forêt, Développement Rural, Tourisme et Environnement.

Monsieur KAZADI TSHIPUT François : Santé, Emploi, Travail et Prévoyance Sociale.

Madame KETA KATOMBE Christelle : Fonction Publique, Affaires Sociales, Genre, Femme et Famille.

Monsieur MBANGA NGOYI Jean : Enseignement Primaire, Secondaire, Technique, Professionnel et Initiation à la Nouvelle citoyenneté.

Monsieur KAZADI MUTAMBAYI Jean Hilaire : Communication, Jeunesse, Sports et Loisirs, Culture et Arts, et Relations avec l'Assemblée Provinciale.

Article 2: Sont nommés Secrétaires Exécutifs du Gouvernement Provincial, les personnes ci-après :

Monsieur MUHALA KITENGE Jean-Marie.

Monsieur KASOMBW-BWAN'A TSHING Joseph

Réactions

A l'annonce de cette nouvelle, à Kinshasa et à travers d'autres villes du territoire national, quelques dignes filles et fils de la Lomami n'ont pas manqué de réagir librement. «Bon vent à l'équipe gouvernementale de notre chère province !», a laissé entendre le Chef des travaux à l'Université Pédagogique Nationale, Florent Ebondo. «On espère qu'on a privilégié la compétence de chacun. Bon vent au gouvernement Lubamba 1. Félicitation à leurs Excellences ! Faites votre travail», a commenté Hippo Kabango. «Mes sincères félicitations aux nouveaux Ministres, nous vous souhaitons un fructueux mandat et un travail méritant à l'attente de la population», a lâché, quant à lui, Désiré Kapenga. Dans la même optique, Doudou Mukonkole n'a pas hésité de balancer sur la toile : «Bonne chance à nos frères et sœurs qui ont été choisis pour présider à notre destinée».

Pour rappel, la province de Lomami est l'une des régions de la RD. Congo les plus enclavées qui méritent un œil particulier de la part du gouvernement central.