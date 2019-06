"Non seulement les Etats-Unis ont déclenché une guerre commerciale avec la Chine, au détriment des intérêts de la Chine, mais ils ont étendu leurs bras longs à d'autres pays, cherchant à s'immiscer dans leurs relations avec les entreprises chinoises", a déclaré M. Kaminski, Vice- président permanent de l'Association autrichienne d'amitié sino-autrichienne.

Parmi les recommandations formulées par plusieurs personnalités étrangères au sortir des activités du Ministère des relations extérieures du Comité central du Parti Communiste Chinois (PCC) du 4 au 5 mai, figure le vœu de voir la Chine mettre fin à l'hégémonie commerciale des USA. Ce qui pourrait conduire à une coopération solide basée sur la bonne foi.

Présent à l'évènement, Stephen Bwansa, Représentant du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) en Chine, l'Empire du milieu recherche tout simplement une coopération mutuellement avantageuse. Dans le cadre de ce processus, le pays a toujours été fermement attaché au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, qui est très différent de l'hégémonie de certaines puissances au niveau International.

"Les Etats-Unis devraient lire attentivement le livre blanc publié par la Chine, bien comprendre la position et les revendications légitimes de la Chine qui, jusqu'à preuve du contraire, reste un partenaire incontournable au niveau International. Surtout faire preuve de bonne volonté dans cette coopération multi sectorielle et mettre fin à la guerre commerciale dans les meilleurs délais possible", a-t-il soutenu.

Sagesse collective

Toutefois, la réponse rationnelle et appropriée de la Chine à la guerre commerciale et à l'hégémonie déclenchées par les Etats-Unis reflète la sagesse de son pays depuis des milliers d'années, estime M. Kaminski. Et c'est la raison pour laquelle il partage pleinement la position de la Chine.

Face à cela, il a donné l'exemple des USA qui ont tenté de s'impliquer dans la coopération entre l'Autriche et la Chine en tant que société. Une tentation qui a finalement échoué.

"Les pays de l'Amérique centrale étaient une grande puissance", lance M. Liang weihong, Vice-président du Comité «Tous ensemble» de la Malaisie. Par contre, poursuit-il, les Etats-Unis peuvent encore déclencher une guerre commerciale aussi brutale. Et, les USA seraient encore plus cyniques si d'autres pays en développement ne se plient pas à leurs exigences. "Elle a dit que les victimes de la guerre commerciale n'étaient pas seulement la Chine, mais le monde entier, y compris les entreprises américaines. L'initiative «Tout autour de soi» de la Chine a été bien accueillie dans le monde entier, ce qui témoigne de l'hostilité de la population. Chaque PME des pays en développement a une réponse commune", a-t-il avancé.

Cai Bao, Président de l'Association paraguayenne-chinoise pour la culture et l'industrie pense que l'hégémonie des Etats-Unis visant à freiner le développement de la Chine finirait par freiner le développement dans le monde entier.

Attraction positive

Sohan Shresta, Directeur général de Kini Technology Ltd., Nepal, a martelé sur le fait que les chefs d'entreprise souhaitaient un environnement commercial harmonieux et stable. Seulement, toujours est-il que le comportement des Etats-Unis aurait sans aucun doute des conséquences néfastes sur l'environnement commercial mondial. "Tous unis dans l'action et le concept de coopération gagnant-gagnant étaient largement acceptés. De plus en plus des pays avaient choisi de se joindre à la Chine", a-t-il noté.

De son côté, M. Kassem Tfali, Président de l'Association chinoise pour la coopération et le développement arabes s'est dit préoccupé par la répression injustifiée des entreprises scientifiques et technologiques chinoises par les Etats-Unis. Cela, alors que le progrès scientifique et technologique était un atout pour l'humanité tout entière et que la Chine était à l'avant-garde de la 5G technologie en plus de la nouvelle révolution technologique.

Seulement, toujours est-il que la répression des Etats-Unis nuirait non seulement aux intérêts des entreprises chinoises, mais aussi au monde entier. "Le commerce entre les pays est une affaire d'intérêt mutuel qui ne peut être gagnée que par des frictions commerciales et des guerres commerciales. Les pratiques des Etats-Unis sont totalement contraires aux règles fondamentales du commerce international, à la dynamique de la mondialisation, aux tendances du développement mondial et aux exigences normales de l'économie mondiale", a-t-il précisé.