Congo-Kinshasa: Mont Ngafula - Les jeunes sensibilisés par l'AJDHG à la gouvernance locale et urbaine

L'organisation des élections locales, municipales et urbaines demeure préoccupante en République démocratique du Congo. Les acteurs de la société civile ne cessent de rappeler à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser ces élections tant attendues par le peuple.

Invité par l'Action des Jeunes pour la Promotion de la Démocratie, les Droits et la Bonne Gouvernance, AJDHG en sigle, Me Patrick Pindu, Directeur exécutif de la Licopadel, a animé le samedi 8 juin 2019, une conférence sur «le profil idéal d'un candidat aux élections municipales et locales». Avec l'Appui de NED et IFES, cette conférence a été organisée dans la salle de conférence de la Paroisse CBCO du quartier Masangambila, dans la commune de Mont-Ngafula, l'une des communes peuplées de la Ville-province de Kinshasa.

Le patriotisme, la compétence, l'expérience, un niveau d'étude élevé, l'excellence, le non tribalisme et le non ethnicisme, être marié (e) et père ou mère de famille, être crédible et avoir une très bonne réputation, être un homme ou une femme qui promeut les valeurs démocratiques... sont là les quelques qualités énumérées par l'Orateur du jour pour devenir Conseiller communal.

M. Espoir Anakeka et Madame Life Ndjamako Esperance, respectivement Coordonnateur et Secrétaire Générale de l'AJDHG, ont rappelé que cette conférence a été organisée pour amener les jeunes de Mont Ngafula à se choisir des bons conseillers municipaux et un bon bourgmestre ainsi que son adjoint qui travailleront pour le développement de la commune.

Life Esperance a encouragé toutes les femmes et jeunes filles présentes à la conférence de postuler massivement pour avoir beaucoup de conseillers municipaux femmes et élire un bourgmestre femme.

Il sied de signaler que la commune de Mont Ngafula fait face à l'insécurité, les érosions, le manque d'électricité et d'eau, le chômage accru de la jeunesse, le manque de routes, l'assainissement et l'insalubrité. «D'où, il faut de bons dirigeants pour la commune», a insisté Me Patrick Pindu.