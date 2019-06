Mali: CAN 2019 - Le Aigles du Mali pourraient en être exclus

La CAN 2019 pourrait se dérouler sans le Mali. La menace est de la FIFA qui a informé le Premier Ministre du pays, Boubou Cissé et le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré. Ceci, par l'intermédiaire de son Directeur régional de la division Associations membres pour l'Afrique et les Caraïbes, Véron Mossengo-Omba qui était en visite ce samedi à Bamako.

Alors que l'Assemblée générale de la Fédération malienne est prévue le 15 juin prochain, l'instance dirigeante souhaite à tout prix voir les choses bien se dérouler afin de sortir le football malien de la crise qu'elle connait. Au cas contraire, les choses risquent de très mal se passer pour les Aigles.

« Le message de la FIFA et de la CAF est clair. Si jamais l'Assemblée générale prévue pour le samedi prochain venait à être sabotée par certaines personnes, la FIFA prendra ses responsabilités. Il y aura des sanctions contre le football malien notamment sa Fédération avec sa suspension des compétition FIFA et même de la prochaine CAN prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet », a indiqué le Véron Mossengo-Omba aux autorités.

Les dirigeants du foot malien sont prévenus.