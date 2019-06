Seychelles: Le monde doit faire un effort collectif pour protéger les océans, déclare le président des Seychelles en Irlande

La protection des océans et de la vie marine est un effort mondial collectif et chacun y a son rôle à jouer, a déclaré le président des Seychelles, Danny Faure, lors du plus grand festival maritime d'Irlande - SeaFest - à dit State House dimanche.

À l'invitation du gouvernement irlandais, M. Faure a prononcé son discours devant le Wild Atlantic Theatre à Cork City, devant des représentants d'autres petits États insulaires comme le Pacifique, les Caraïbes et l'Afrique, ainsi que des ministres et des habitants irlandais.

«La protection des océans et de la vie marine contre le changement climatique, l'acidification, la surpêche, l'exploitation minière en eaux profondes, la pollution par les plastiques et d'autres menaces est une responsabilité mondiale.

La majeure partie de la nourriture mondiale et la moitié de l'oxygène que nous respirons proviennent des eaux océaniques », a déclaré M. Faure.

Le chef de l'Etat des Seychelles a ajouté que l'océan est également le plus grand puits de carbone actif de la planète, absorbant plus de 25% du dioxyde de carbone de l'atmosphère.

M. Faure a souligné les actions entreprises par les Seychelles pour protéger ses ressources marines grâce à la feuille de route de l'économie bleue. La nation insulaire a consacré 30% de ses eaux à la protection du milieu marin d'ici la fin de l'année prochaine.

À ce jour, les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont désigné 26% de ses eaux territoriales comme zones de protection marines au titre de la dette pour le financement du programme de conservation avec The Nature Conservancy.

Cependant, il a dit qu'il fallait plus et "avec le soutien et les partenaires adéquats, nous pouvons faire davantage pour exploiter durablement les vastes ressources océaniques qui nous entourent afin de faire croître nos économies et d'assurer et d'améliorer le bien-être de nos populations".

Lors des présentations et d'une discussion en groupe, M. Faure a répondu à des questions telles que: comment les Seychelles ont-elles réussi à développer le modèle de «l'obligation bleu» et quel niveau d'éducation est nécessaire pour obtenir l'adhésion du public à la protection des océans et des mers?

Avant les débats, le Président des Seychelles et sa délégation ont effectué une visite du quai de la ville de Cork avec le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Marine, Michael Creed. Cela comprenait des visites sur plusieurs navires, dont l'un qui fait partie de la force navale irlandaise et les projets dénonçant des moyens novateurs d'utiliser l'Irlande pour exploiter la richesse des océans.

Le Président Faure et sa délégation ont effectué une visite du quai de la ville de Cork, qui comprenait une visite à bord de plusieurs navires. (State House) Photo License: CC-BY

Plus tôt dans la journée, M. Faure a participé à un déjeuner de travail organisé par le vice-Premier ministre et ministre irlandais des Affaires étrangères, Tánaiste Simon Coveney, au cours duquel ont été discutées les possibilités de renforcer la collaboration et les échanges de bonnes pratiques en matière de gestion maritime et de lutte contre le changement climatique.

Le premier jour de sa visite en Irlande, M. Faure a rendu une visite de courtoisie au président irlandais, Michael D. Higgins, au palais présidentiel de Dublin. En remerciant son homologue irlandais, M. Faure a réitéré son invitation au président Higgins de se rendre aux Seychelles.

Un événement marquant pour le Président des Seychelles a été la rencontre avec des étudiants seychellois qui étudient au Shannon College of Hotel Management en Irlande lors d'une réception donnée par le Secrétaire général adjoint du Département des affaires étrangères et du commerce, Brendan Rogers.

M. Faure a remercié les étudiants pour leur présence et a profité de l'occasion pour souligner les liens forts qui existent entre les Seychelles et l'Irlande et qui peuvent être renforcés, par exemple dans le domaine de l'éducation.

Les discussions sur les domaines susceptibles de renforcer la coopération bilatérale entre les Seychelles et l'Irlande se sont poursuivies au cours d'un dîner organisé par la ministre de la Culture, du Patrimoine et du Gaeltacht, Josepha Madigan.