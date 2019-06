Algérie: Concours international d'endurance - Illustration des cavaliers du club "Emir Abdelkader"

Oran — Les cavaliers du club équestre "Emir Abdelkader" de Tiaret se sont illustrés au concours international d'endurance, disputé samedi au centre équestre de Tiaret, sur une distance de 120 km.

Le cavalier Asli Dhamane, du centre "Emir Abdelkader", montant "Quaid" a arraché la première place devant Abdelkrim Djelloul, enfourchant "Myhorse" et Brahimi Rafik (Blida) sur "Quamous"

La quatrième place est revenue à Safi Youcef sur "Nahr Dirham" de l'Association sportive équestre de loisirs Tiaret. Celui-ci est le seul cavalier sur les 10 concurrents à avoir pu se qualifier pour l'épreuve du championnat du monde jeunes cavaliers de moins de 21ans, prévu du 19 au 21 septembre à Pise en Italie qui regroupera également l'épreuve des chevaux 7 ans et plus.

Pour les chevaux 7 ans et plus, quatre sont déjà qualifiés pour le mondial d'Italie. Il s'agit de Rebihi Mohamed sur "Malik Mhareche", Rebii Djamel sur "Targui", Bouzida Karim sur "Tourath El Watani" et Mahjoubi Samir sur "Coeur de Métidja".

Dans les épreuves nationales, 40, 60 et 80 km, disputé durant la journée du vendredi, les cavaliers Walid Karous du club "Ecurie Sahel" de Tipaza montant "Carthage" et Tahri Mohamed du club "Haras El Mesk" de Tiaret sur "Aour de Croate" et Abdessatar Amine du club "Berbatiya" d'El-Kala sur "Oscar" se sont distingués en remportant les premières places.

Soixante cavaliers et chevaux âgés de 7 ans et plus ont pris part, dont 10 couples pour le concours international d'endurance, issus d'une dizaine de clubs équestres du pays.

Cette compétition de deux journées a été organisée par le club équestre "Rabet El Kheil" de Tiaret, en collaboration avec la Fédération algérienne sous l'égide de la Fédération internationale des sports équestres. Quatre contrôles vétérinaires ont été effectués, le long du parcours.