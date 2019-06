Congo-Kinshasa: Yumbi - FORFA-RDC échange avec des victimes et notables

Après des atrocités perpétrées à Yumbi, dans la province de Maï-Ndombe, causant la mort et la désolation en dates du 16 au 18 décembre 2018, une panoplie de plateformes ne cesse d'intervenir et/ou de monter au créneau, d'une manière ou d'une autre, face à cette tragédie.

C'est dans cette optique que le Foyer Œcuménique pour la Restauration de la Famille en Afrique-FORFA- a, le week-end dernier, organisé une conférence sur la consolidation de la paix et la restauration dudit territoire. Après plusieurs interventions lors de ces assises notamment, celles d'un échantillon de notables de Maï-Ndombe, de représentants de victimes de Yumbi, il ressort que justice doit être faite, précise Michel Bisimwa coordonnateur FORFA/RDC.

" Tout le monde sollicite la justice. Tout le monde veut la paix à Yumbi. Et, pour y parvenir, il faut que les deux communautés se rapprochent et aussi à travers leurs notables présents ici à Kinshasa dans tous les secteurs de la vie: économique, politique, culturel etc. Ils doivent se rapprocher et se parler mutuellement afin que la paix revienne effectivement à Yumbi" a, soutenu, au sortir de ce rendez-vous patriotique, la tête couronnée de cette ONG branche Rd. Congo. Epinglons que la salle de conférence du Centre Béthanie à servi de cadre à cette importante rencontre.

En effet, après que le décor soit planté, c'est aux alentours de 10 heures que le train a quitté la gare. Dans un auditoire hétérogène, l'on pouvait remarquer, entre autres, la présence de quelques notables de Maï-Ndombe, une frange de représentants des victimes, de professeurs d'universités, le représentant du directeur de cabinet du ministre de l'intérieur et d'autres invités. Face à ce public, l'octroie du verbe n'était guère l'apanage d'un ou groupes d'individus.

C'est pourquoi, Michel Bisimwa a salué son assistance tout en signalant que ce rendez-vous se veut un cadre d'échanges en toute liberté entre citoyens afin de trouver à fond des différentes solutions en vue du rétablissement de la paix, pour que sa consolidation soit effective dans ce coin de la mère patrie de Mzee. Sur le même ordre d'idées, une fiche était remise aux conférenciers pour leurs différentes propositions quant à la sortie de cette crise. Ainsi dit, le Professeur Banyaku a, pour sa part, apporté son expertise en donnant des différentes stratégies pour sortir de cette guerre ethnique. C'est ainsi qu'il a lancé un vibrant appel aux ressortissants de ce territoire à bannir la politique de priorité (ndlr); c'est-à-dire s'auto-déclarer comme premiers occupants.

Certificats

Le FORFA, par sa mission régalienne, celle de restaurer des foyers, a, sans doute, su inviter le spécimen des victimes pour témoigner sur la barbarie humaine qui a fauché la vie à plusieurs congolais à Yumbi. Après leurs défilés au créneau, l'on peut retenir qu'ils désirent que justice soit faite. Car, l'un d'entre eux, explique-t-il, doit revenir à la case-départ. "Ma femme et mes deux enfants sont tous morts. Et, au-delà de ça, j'ai tout perdu. J'ai trop mal. Mes enfants et mon épouse ont été enterrés devant ma maison. Comment puis-je sortir de cet état ? Il faut que justice droite et sincère soit faite pour punir les commanditaires de cette barbarie humaine", a pitoyablement témoigné la victime.

Effets

Signalons qu'à Yumbi, le Foyer Œcuménique pour la Restauration de la Famille en Afrique est visible dans ses actions humanitaires et œuvres caritatives. Déjà, quelques maisons sont construites et réhabilitées et données aux réfugiés afin qu'ils regagnent leurs demeures respectives. De ce fait, le FORFA offre un espace aux notables de Maï-Ndombe, aux organisations et autres individus ou entreprises susceptibles d'améliorer la vie quotidienne des populations de Yumbi. Sauf changement de dernière minute, cette organisation non-gouvernementale prévoit une rencontre avec les notables de cette province.