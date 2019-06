Angola: L'Endiama réaffirme son engagement social envers les communautés

Dundo — Le président du conseil d'administration de l'Endiama EP, Ganga Júnior, a réaffirmé l'engagement de cette institution d'améliorer les programmes socio-économiques dans les communautés par le biais des sociétés d'extraction de diamants, en vue de l'amélioration des services sociaux de base et de la création de richesse.

S'adressant à la presse à la fin d'une visite aux mines de diamants de Lunda Norte, Ganga Junior a reconnu que les entreprises faisaient peu en matière de responsabilité sociale, c'est-à-dire qu'il y a peu de projets contribuant au développement durable des communautés.

Il a indiqué qu'il existe un projet agricole pour Lunda Norte, centré sur la production de palmier, dans une extension d'environ 50 000 hectares, afin de passer plus tard à la phase d'industrialisation.

Le projet sera éventuellement mis en œuvre cette année avec le ministère de l'Agriculture, ajoutant que le financement s'appuierait sur le partenariat des filiales de l'Endiama, afin de faciliter la collecte des revenus.

La production d'énergie, avec des partenariats public-privés, améliorera non seulement l'employabilité, mais facilitera également d'autres activités dans les régions d'extraction de diamants.

"Nous devons travailler pour être plus perspicaces et plus solidaires, nous créons des conditions pour minimiser ou réduire le problème du chômage que nous avons et la création de richesses et non d'une responsabilité sociale limitée aux questions socialistes", a-t-il expliqué.