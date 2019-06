Angola: Le pays aux réunions régionales sur les droits d'auteur

Luanda — L'Angola participe du 10 au 14 de ce mois, à Nairobi, au Kenya, à trois réunions régionales de haut niveau sur le droit d'auteur et les droits connexes, organisées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en coopération avec le Gouvernement de la République du Kenya.

Il s'agit des réunions régionales de l'OMPI organisées à l'intention des chefs africains de bureaux de droits d'auteur, les 10 et 11l, d'un séminaire régional pour le groupe africain sur les droits d'auteur, dans le domaine des bibliothèques, archives, musées et institutions d'enseignement et de recherche, les 12 et 13 mars, et à la Conférence internationale pour les pays moins développés: et Pays en développement sur sur les droits d'auteur et gestion de l'information du secteur public, le 14.

La réunion régionale de l'OMPI vise à promouvoir le dialogue et à formuler une stratégie permettant à l'Afrique de progresser sur le continent. L'accent sera mis sur l'identification de mesures concrètes permettant aux industries créatives de la région de bénéficier du système international de protection de droits d'auteur de manière durable, en particulier dans l'environnement numérique.

Le séminaire régional de l'OMPI pour le groupe africain dans le domaine du droit d'auteur relatif aux bibliothèques, archives, musées et institutions d'enseignement et de recherche portera sur les expériences pratiques spécifiques des bibliothèques, des archives, des musées et des établissements d'enseignement de la région, dans le domaine des exceptions et limitations et des spécificités de la région africaine.

La Conférence internationale de l'OMPI pour les pays moins avancés et en développement sur les droits d'auteur et gestion de l'information du secteur public servira à sensibiliser l'opinion publique aux questions relatives à l'information dans le secteur du droit d'auteur. Il garantira un forum de discussion et de partage des politiques existantes mises en œuvre par les États membres.