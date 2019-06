Cameroun: Insertion socioprofessionnelle - Des patrons partagent leurs expériences

C'était au cours d'une conférence organisée samedi 1 juin 2019 à Douala par l'association « coeur ouvert » en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique.

L'histoire extraordinaire de Patrick Eric Meyo, petit garçon qui parcourait 8 kilomètres à pied par jour pour se rendre à l'école et qui aujourd'hui, a travaillé dans les meilleurs entreprises internationales, a fait le tour du monde et gagné des compétitions prestigieuses sur le plan mondial est bien la preuve que la réussite n'est pas uniquement une affaire des gens aisés.

Roland Kwemain, premier président noir de la Jeune Chambre Internationale (JCI), formateur en leadership devenu globe-trotter, lui aussi issu d'une famille de condition sociale modeste en est une autre illustration. C'est pour partager leurs expériences de réussite que Patrick Eric Meyo de l'association « Coeur ouvert », a organisé le 11 mai dernier, un séminaire de formation et d'orientation des jeunes sur le leadership.

L'initiative entre dans le cadre du projet « Douala 1000 jeunes ». Un projet qui a pour objectif de « contribuer à l'émergence de notre pays tout en outillant notre jeunesse, en renforçant ses capacités à prendre plus d'initiatives au sein de la communauté afin d'être des acteurs de changement », selon Patrick Eric Meyo.

La formation qui a regroupé plus de 200 étudiants et autres diplômés était principalement axée sur le leadership, les techniques de recherche d'emploi et de montage d'un projet. Pour ce faire, les responsables de l'association « Coeur ouvert » ont fait appel à des experts. Notamment les directeurs généraux, des responsables de ressources humaines, des entrepreneurs, de cabinets de recrutement. Roland Kwemain a entretenu les participant sur les dix façons d'agir en champion, ouvrant la série de présentations et d'échanges. Les prochaines étapes de cette formation vont se dérouler dans les régions de l'Ouest, du Nord, du Centre et de l'Est.