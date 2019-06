Cameroun: Santé et autonomisation de la femme - Une conférence internationale se tient au Canada

L'événement baptisé « Women Deliver », lancé le 3 juin dernier à Vancouver, en présence du Premier ministre Justin Trudeau vise à améliorer la condition féminine dans le monde.

8000 dirigeantes et dirigeants, influenceuses, défenseuses, universitaires, activistes et journalistes issus de 160 pays dans le monde sont rassemblés depuis lundi, 3 juin 2019 à Vancouver. Cette ville située dans la province de Colombie-Britannique au Canada accueille ce beau monde venu de si loin pour accompagner la cause des femmes et des jeunes filles, à la faveur de la conférence Women Deliver.

Ce rassemblement mondial d'idées, d'initiatives et d'actions pour l'épanouissement du genre féminin est né en 2007 à Londres, dans l'objectif de créer un cadre adéquat pour trouver des solutions à la santé maternelle. Il est à présent un rendez-vous incontournable de tous les militants pour l'égalité des sexes et les droits de la femme dans divers domaines tels que la santé, l'éducation, la sexualité, l'autonomie financière, entre autres.

Au cours du lancement de cette rencontre le 3 juin dernier au Vancouver Convention Centre, les participants ont pu s'abreuver des expériences et des défis relevés dans la lutte contre les discriminations féminines, livrés par un panel constitué du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et de trois chefs d'Etat africains : Sahle Work-Zewde (Éthiopie), Uhuru Kenyatta (Kenya) et Nana Akufo- Addo (Ghana).

La présidente exécutive de Women Deliver, Katja Iversen, a rappelé que « notre plaidoyer stimule l'investissement politique et financier dans la vie des filles et des femmes du monde entier. Nous savons qu'investir en elles sera synonyme de progrès pour tous. » Suivant cette logique, Justin Trudeau a reconnu que « nous ne pouvons pas lever le pied de la pédale, pas même pour un moment. La conférence Women Deliver sera une semaine vraiment historique. J'ai hâte de me joindre à toutes ces personnes qui ont consacré leur vie à la défense et à la promotion des droits des femmes. » Le Premier ministre canadien a alors posé une question à l'assistance :

« Comment comptezvous vous servir de votre pouvoir pour oeuvrer aux côtés de nos mères, soeurs, épouses et filles ? » Entre débats, échanges de vécu, projections de films documentaires, les 8000 délégués internationaux (parmi lesquels 1400 jeunes leaders) ont quatre jours, jusqu'au 6 juin, pour analyser leur capacité d'action et les moyens mis à leur portée.