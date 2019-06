Cameroun: Marché monétaire - L'Etat du Cameroun lève 121 milliards de F

C'est le résultat des deux premières émissions des titres publics visant à collecter 150 milliards de F.

Il y a quelques semaines, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze a réuni à Yaoundé et à Douala, les banquiers et les assureurs pour leur présenter un nouvel outil de financement pour lequel l'Etat sollicitait leur participation : les émissions par Obligations de Trésor assimilables (OTA) pour un montant total de 150 milliards. A ce jour, après les deux premières émissions, qui ont respectivement eu lieu les 22 et 29 mai derniers sur le marché monétaire de la BEAC, l'Etat a pu récolter une enveloppe de 121,02 milliards de F, sur les 100 milliards attendus à cette étape. Soit 72,54 milliards pour le 22 mai et 48,48 milliards levés le 29 mai.

Il faut rappeler que pour chacune des émissions, l'Etat recherchait 50 milliards de F. A la direction de la trésorerie du ministère des Finances, cheville ouvrière de ces émissions, on attend la fin de l'opération le 12 juin prochain pour émettre un jugement. En effet, c'est à cette date qu'a été reprogrammée la dernière levée de fonds après le report de la date initiale. « Du fait du férié de mercredi dernier, il n'a pas été possible de réaliser cette opération. De plus, nous avons pensé qu'il fallait laisser le temps aux banques et autres assurances de renflouer leurs caisses, après les multiples sollicitations et fériés du mois de mai », explique un cadre de la direction de la trésorerie.

L'ensemble de cette cagnotte servira au financement de divers projets d'investissement et l'impact sur l'amélioration la vie des populations n'est plus à démontrer. Il s'agit notamment du projet d'électrification de 185 localités à partir des centrales photovoltaïques qui se verra octroyer 4,7 milliards de F, divers projets de la CAN bénéficieront d'une enveloppe de 20 milliards. Les projets de barrage (Bini à Warak et Lom Pangar), d'approvisionnement en eau potables, les autoroutes, le Plan d'urgence triennal, etc. sont également ciblés.