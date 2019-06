Angola: Le Chef de l'Etat félicite son homologue portugais

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a adressé lundi un message de félicitations à son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, à l'occasion de la Journée du Portugal, de Camões et des Communautés portugaises, qui se célèbre le même jour.

Dans la missive, le Chef de l'Etat angolais considère le 10 juin comme "une date emblématique de l'identité portugaise, au cours de laquelle les Portugais s'unissent autour des valeurs et des symboles de leur patrie, pour célébrer avec joie les réalisations le long de son histoire en tant que nation". "Je suis convaincu que les liens qui unissent nos pays et nos peuples seront continuellement resserrés afin de renforcer l'amitié et la coopération entre l'Angola et le Portugal", indique le message.

L'Angola et le Portugal ont établi des relations diplomatiques le 9 mars 1976. Le Portugal est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Angola dans les secteurs de la construction, de la banque, de l'alimentation et des boissons. L'Angola est déjà l'un des principaux investisseurs au Portugal, avec des activités allant de l'énergie aux télécommunications et au secteur bancaire.