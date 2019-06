Angola: Investissement de près de 100 millions de USD pour combler les ravins

Luanda — Le gouvernement angolais a investi près de 100 millions de USD dans l'acquisition de kits d'équipements pour freiner et combler les ravins, assurer la maintenance et l'entretien des routes, et tailler des voies secondaires et tertiaire en terre.

Avec ces équipements, les municipalités pourraient intervenir le plus rapidement possible en cas de besoin, a ajouté lundi à Luanda le ministre de la Construction et des Travaux publics, Manuel Tavares de Almeida.

Importés d'Espagne, ces équipements commencent à arriver en Angola fin juin 2019, et leur distribution à travers le pays sera faite jusqu'en 2020, a-t-il expliqué.

Selon le ministre, des techniciens du pays fabriquant de ces équipements viendront aussi en Angola pour assurer la formation des opérateurs qui seront chargés de la maintenance de ces matériels.

"Nous devons programmer les activités, eu tenant compte du processus de transfert des responsabilités aux administrations locales", a-t-il souligné.