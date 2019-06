Congo-Brazzaville: Américan international school of Brazzaville - La première promotion bénéficie d'une bourse d'études aux Etats-Unis

Le complexe scolaire américain a organisé, le 8 juin, la cérémonie de graduation en l'honneur de trois élèves diplômés de la première promotion.

Rock Emmanuel Mossa, Eugène Okoko et Mikalange Ngakala font partie des premiers élèves à avoir intégré l'école Américan international school of Brazzaville (AISB) dès sa création. Ils s'apprêtent à entrer dans des universités américaines à la rentrée des classes 2019-2020. L'un d'entre eux poursuivra ses études à New Jersey, tandis que les deux autres seront admis en Caroline du Nord.

Cette sortie de la première promotion marque un tournant décisif dans la vie de cet établissement. L'émotion, la joie, la fierté et le sentiment du devoir accompli ont pu se lire sur les visages des heureux bénéficiaires qui ont reçu chacun un diplôme de fin de cycle, en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Todd Haskell.

Dans son allocution, la fondatrice de l'AISB, Fatima Beyina-Moussa, a exprimé toute sa fierté et adressé ses félicitations aux récipiendaires, qui ont cru en leur réussite et qui voient aujourd'hui leurs efforts récompensés ; mais également à tous les acteurs confondus, ainsi qu'à leurs parents qui ont fait preuve d'un soutien indéfectible. En outre, elle a exhorté les trois élèves à l'ambition et à la persévérance.

« Nous sommes immensément fiers d'eux et sommes certains qu'ils feront un excellent parcours universitaire, et reviendront au Congo pour faire partie de cette génération des leaders africains dont notre continent a tant besoin. L'opportunité nous est aujourd'hui offerte de remercier les parents de nos diplômés qui nous ont fait confiance au début, et tout le long de notre parcours », a-t-elle déclaré.

Une reconnaissance aux parents et encadreurs

L'un des moments forts de cette cérémonie a été l'intervention des récipiendaires. Chacun d'eux, en effet, a eu à livrer un message plein d'enseignements pour leurs collègues et autres élèves des classes inférieures. Les trois ont exprimé leur reconnaissance à leurs parents biologiques et remercié les instituteurs et les responsables de l'établissement pour l'encadrement.

La cérémonie de graduation a été agrémentée par la prestation des plus petits qui ont proposé des chansons en l'honneur des récipiendaires.

Créée en 2012, AISB est une école américaine cosmopolite fondée sur des enseignements en anglais. Elle compte trois cycles : the prekey correspond à la maternité et compte la petite, la moyenne et la grande section; the middle school (collège) et the high school (lycée). D'autres disciplines telles le français, les mathématiques, les langues, la musique, l'art plastique y sont dispensées. Les jeunes apprenants ont pour sports la natation, le football, le handball, etc.

Au départ, AISB était une école ouverte à l'intention des enfants des diplomates et hommes d'affaires. Mais, très tôt, beaucoup d'autres parents disposant d'assez de moyens se sont manifestés, attirés par la qualité du travail révélé par cet établissement qui accueille plusieurs nationalités d'enfants venant des quatre coins du monde. Ce qui, d'ailleurs, la plonge dans une diversité de culture.