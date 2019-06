Maroc: Festival Mawazine

Le festival Mawazine-Rythmes du monde est un événement de musique placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, organisé chaque année aux mois de mai et juin, à Rabat et Salé, depuis 2001.

Il est l'œuvre de Maroc culture, une association à but non lucratif qui a fait du développement et de la démocratisation de la culture son crédo, en s'assignant comme mission principale la création d'une offre culturelle et artistique pour les publics de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër.

L'on note plusieurs manifestations à son actif, dont les principales sont le festival Mawazine-Rythmes du monde et le concours musical Génération Mawazine.

Pour sa dix-huitième édition prévue du 21 au 29 juin, nous retrouverons les genres musicaux affectionnés parmi les musiques du monde, marocaine, pop, chaâbi, jazz, blues, rock, raï, oriental et la musique électronique.

Il faut savoir que le festival Mawazine a accueilli un public record de 2,5 millions de spectateurs en 2013 et la chaîne MTV le considérait déjà comme le deuxième plus grand festival de musique dans le monde, après celui de Donauinselfest, en Autriche, et surtout, comme le plus grand festival du continent africain.

C'est un véritable carrefour d'expression pour divers artistes internationaux, et son affluence record demeure celle de 2013 avec trois cent quinze mille personnes.

Cette année, parmi les nombreux artistes invités, l'on nous promet, entre autres, Mohamed Réda, le Ballet flamenco de Andalucia, David Guetta, Kery James, Dadju, Travis Scott, Julien Clerc, Youssoupha et Aya Nakamura.

La Française Aya Nakamura et l'Américain Travis Scott feront partie des nombreuses attractions du festival, Aya Nakamura est passée du statut de révélation de l'année à celui de super star en moins d'un an, et rythme le quotidien de la jeunesse française qui fredonne allègrement ses tubes tels Djadja avec son clip qui a cumulé plus de trois cent soixante millions de vues sur YouTube. Son premier album, "Journal intime", a été certifié disque d'or en 2017.

Quant à Travis Scott, que l'on considère comme l'un des meilleurs rappeurs aux Etats-Unis, il enchaîne succès sur succès avec des grands noms à l'instar de Kanye West, Justin Bieber, Drake, N'as et DJ Khaled...

Le festival Mawazine demeure une réelle invite à la découverte du public marocain et des différentes cultures musicales de la planète car ses programmations favorisent l'accueil d'artistes internationaux, de chanteurs et musiciens marocains et arabes ainsi que des interprètes de musiques traditionnelles.

L'événement promeut les valeurs du Royaume chérifien et draine un message de tolérance, d'ouverture, de respect et de dialogue. L'on peut également l'inscrire dans une logique de soutien au tissu économique local car par ce biais, il favorise le travail des professionnels du tourisme et le développement d'une industrie nationale de la musique et du spectacle. Ce qui ne surprend guère que le Maroc soit au plan mondial une référence dans l'industrie du spectacle et les arts de la scène.