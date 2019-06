Ile Maurice: Riche-Terre - De la drogue synthétique provoque une agression sanglante

Un règlement de comptes sur fond de drogue synthétique. Les habitants de Sushil Lane, à Riche-Terre, ont été témoins d'une altercation entre deux jeunes, vers 21 heures, le samedi 8 juin.

Devesh Rawa, 18 ans, a reçu trois coups de couteau dans le dos. Ce jeune, fiché à la police pour plusieurs délits, a atterri à l'hôpital SSRN, où son état de santé est jugé stable. Il a fallu l'intervention de la police et de quelques habitants pour calmer les esprits échauffés, qui voulaient s'en prendre à l'agresseur présumé, Prithviraj Bangsee, et à sa sœur ainée.

À l'arrivée des policiers, plus d'une trentaine de personnes en voulaient au suspect. Ce dernier devait avouer avoir agressé Devesh Rawa. «Li vrai misié, mo finn bat sa garson la avek kouto akoz linn bat mo ser ek moi avec sa couto lamem. Mo ti zis rod bles li», aurait lancé le suspect à la police. L'arme a été saisie sur le lieu de l'agression. Le suspect a été conduit au poste de police de Terre-Rouge et placé en détention. Il a comparu devant la Bail and Remand Court, hier, dimanche 9 juin, et la police a objecté à sa remise en liberté. Une charge provisoire d'assault with premeditation pèse sur lui.

Cet électricien de 18 ans n'aurait pas apprécié que Devesh Rawa lui refile de la drogue synthétique à la place de cannabis pour fumer. Il aurait perdu connaissance, dans les rues de Sainte-Croix. Il soutient avoir essayé de porter plainte à la police, mais qu'il s'est rétracté à la dernière minute. Il avait cependant laissé entendre que cette affaire «ne se terminerait pas de sitôt».

«Nous étions déjà au courant que Prithviraj Bangsee cherchait à se venger de Devesh. Nous avions tenté de lui parler pour régler les choses, mais malheureusement le suspect s'était déjà mis cette idée en tête», confie un proche de la victime.

Samedi soir, alors qu'il est en route pour la boutique du coin en compagnie de sa soeur, la victime, Devesh Rawa, le taquine. Prithviraj Bangsee aurait fini par céder à la provocation en l'agressant avec l'arme que la victime avait sur lui. «Prithviraj l'a giflé et sa sœur a dû intervenir et elle lui a donné un coup de parasol. Une bagarre a éclaté entre les trois. Devesh a alors sorti le couteau qu'il avait sur lui et il a tenté d'agresser son ami. Dans la lutte, le couteau est tombé et Prithviraj a pu saisir l'arme et a donné trois coups à Devesh dans son dos. Ce dernier a pu prendre la fuite et a alerté ses proches qui ont accouru», relate un témoin de la scène.

La police attend le feu vert des médecins traitants de la victime pour prendre sa version des faits. La sœur de Prithviraj Bangsee, 23 ans, a également porté plainte pour agression avant de se rendre à l'hôpital pour des soins.