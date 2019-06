Sénégal: Aly Ngouille Ndiaye évoque "la cohabitation pacifique et légendaire" entre communautés religieuses sénégalaises

Popenguine — Le pèlerinage marial de Popenguine, coïncidant avec la fête de la Pentecôte, offre l'occasion de l'occasion de magnifier "à sa juste valeur, la cohabitation pacifique et légendaire" entre communautés religieuses du Sénégal, a souligné, lundi, à Popenguine, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.

"Le pèlerinage marial de Popenguine, moment pour justifier à sa juste valeur, la cohabitation pacifique et légendaire des communautés religieuses du Sénégal, constitue surtout, au-delà de sa dimension spirituelle, un cadre de dialogue qui contribue en permanence à l'effort national de construction de l'Etat-nation", a-t-il notamment dit.

Aly Ngouille Ndiaye intervenait lors de la cérémonie officielle clôturant le 131e pèlerinage de Popenguine, dans le département de Mbour (ouest), une édition 2019 qui portait sur le thème "Marie notre mère, offre nos souffrances à Jésus".

"La ferveur religieuse que nous avons trouvée ici, nous rassure car elle révèle tout le sens de ce rassemblement qui est un retour ou un attachement plus fort aux valeurs fondamentales qui ont toujours guidé et continueront de guider la marche de l'Eglise sénégalaise", a relevé M. Ndiaye.

Il a salué "la considération et l'attention particulière ainsi que la compréhension et la collaboration franche et sincère" entre l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, et le gouvernement sénégalais.

Aly Ngouille Ndiaye a prié "pour que règnent la paix, la stabilité politique et la concorde nationale qui ont toujours donné une belle image du Sénégal en Afrique et dans le monde".

"L'Eglise catholique, par la bonne éducation qu'elle donne à ses fidèles, par le message qu'elle véhicule et les actes qu'elle pose, à tous moments et dans toutes circonstances, contribuent, sans conteste et de manière remarquable, à la consolidation de notre commune volonté de vie commune grâce à laquelle le Sénégal constitue un havre de paix qui, à chaque épreuve cruciale, fascine et émerveille le monde par la sagesse et la maturité de son peuple", a fait valoir Aly Ngouille Ndiaye.

Selon lui, le Sénégal doit cela "à la valeur de ses guides religieux de toutes obédiences qui, de par leur ouverture d'esprit et leur attachement indéfectibles aux valeurs d'humanisme, à la tolérance et à la fraternité des hommes, rappellent, à chaque fois que de besoin et avec sagesse, la voie à suivre pour échapper aux démons de la division".

Le ministre de l'Intérieur, porteur du message du chef de l'Etat, Macky Sall, était en compagnie de plusieurs membres du gouvernement et d'élus.

Étaient également présents à cette cérémonie, des personnalités administratives, militaires et paramilitaires, religieuses et coutumières, ainsi que des représentants de l'opposition politique.