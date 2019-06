Algérie: Oran - Démantèlement d'un réseau international de trafic de drogue

Oran — Les services de la gendarmerie nationale à Oran ont réussi, la semaine dernière, à démanteler un réseau international de trafic de drogue composé de 9 éléments et ont saisi 47,3 kg de kif traité et des sommes d'argent en monnaie nationale et en devises, a-t-on appris lundi de ce corps de sécurité.

Les faits de cette affaire remontent au 5 juin où exploitant des informations qui lui sont parvenues, la katiba territoriale de la gendarmerie nationale d'Arzew a mis en oeuvre un plan en collaboration avec des éléments de l'Armée nationale populaire ANP (2e Région militaire) en localisant et interceptant le véhicule signalé transportant de la drogue de Mostaganem vers Oran. La fouille du véhicule a permis de découvrir 5,4 kg de kif traité et l'arrestation de quatre éléments, a-t-on indiqué.

Avec l'extension de la compétence vers la wilaya de Mostaganem, le restant des éléments du réseau (cinq) ont été arrêtées, en plus de la saisie de 41,9 kg de kif traité qui étaient dissimulés dans une chambre dans le garage d'un suspect.

Des sommes de plus de 1.350.000 DA, de 1.0760 euros et de 150 dollars ont été saisis en plus de six véhicules et des armes blanches, a-t-on encore fait savoir.

Les prévenus dont un ressortissant africain ont été présentés devant la justice, selon la même source.