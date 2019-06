Algérie: Coordonner les efforts pour faire face aux risques de pollution de l'air

Alger — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati a appelé, lundi à Alger, les différents secteurs ministériels à coordonner leurs efforts et réactiver tous les mécanismes juridique et institutionnels, en vue de faire face aux risques de pollution de l'air et à toutes menaces pouvant affecter l'environnement dans le pays.

Dans son intervention à l'ouverture de la Journée d'information sur la pollution de l'air, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Environnement, Mme Zerouati a indique que "l'Algérie a enregistré plusieurs cas préoccupants de personnes, notamment, d'enfants qui souffrent des effets des particules rejetées dans l'air et provenant des émissions de gaz à sources multiples".

Selon la ministre, la pollution de l'air influe sur la santé de l'Homme, face à la hausse des échanges industrielles qui génèrent davantage de polluants et exacerbent les risques qui en résultent, rendant de plus en plus difficile la vie des Humains sur Terre.

Pour Mme Zerouati, les défis environnementaux induits par la pollution de l'air et affectant directement l'existence humaine obligent les secteurs concernés à y faire face, à travers des mécanismes, à même de changer les modes de production et de les orienter vers une production durable et plus propre.

Ainsi, poursuit la ministre, le secteur s'attèle à concrétiser les programmes nationaux dans le cadre de la Stratégie nationale de l'environnement et du développement durable, axée essentiellement sur l'intégration de la dimension environnementale dans tous les secteurs.

L'Algérie se réfère aux normes mondiales pour détecter les niveaux de pollution enregistrés dans les villes algériennes et les comparer aux niveaux mondiaux, explique la première responsable du Secteur. Et d'ajouter qu'en la matière, des estimations de la quantité des résidus polluants rejetées par certaines activités industrielles ont été réalisées pour la détermination du degré de leur dangerosité et leur rôle dans la dégradation de la qualité de l'air (les cimenteries, les centrales électriques, les complexes chimiques et sidérurgiques).

Ces estimations permettront la prise de mesures idoines notamment pour la sensibilisation des opérateurs économiques aux questions environnementales en vue d'adopter un écosystème industriel soucieux de la protection de l'environnement autrement dit ami de l'environnement.

Plusieurs opérateurs industriels ont adhéré à cette démarche à travers la réalisation d'investissements amis de l'environnement, a indiqué la ministre, précisant que plusieurs entreprises trouvent encore de "difficultés à acquérir des appareils spéciaux pour réduire les émissions de gaz polluants".

Les activités humaines constituent le principal facteur de la pollution de l'air, considère la ministre qui a rappelé à titre d'exemple le trafic routier, les équipements industriels et l'incinération en plein air de déchets urbain et au niveau des décharges anarchiques.

Mme Zerouati a rappelé les polluants urbains qui nécessitent un suivi régulier, vu leur impact direct sur la santé, à l'instar de l'oxyde d'azote, le dioxyde de soufre, l'ozone et la poussière.

De nombreux citoyens sont atteints de maladies graves et chroniques, à l'instar de l'asthme, de l'allergie, des maladies respiratoires et des pneumonies, en raison de l'air pollué, de la nourriture et des produits agricoles et ceux d'origines animales.

Près de 7 millions de personnes décèdent chaque année à travers le monde en raison de la pollution de l'air, due à l'augmentation des échanges industriels qui rejettent des produits polluants dans l'air.

La Chine abrite les festivités officielles de la célébration de la journée mondiale de l'environnement qui portent sur l'impact direct de l'air sur la santé de l'homme.

En parallèle, l'Algérie a lancé plusieurs activités de sensibilisation à travers 48 wilayas visant à élever le niveau de conscience des citoyens et les encourager à choisir les activités à même de préserver l'environnement et de renforcer la coopération sectorielle dans ce domaine.