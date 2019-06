Algérie: Lutte contre les facteurs de pollution environnementale, une priorité dans le système national de santé

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a affirmé, lundi à Alger, que le thème de l'environnement, sa préservation et la lutte contre les facteurs de pollution s'inscrivaient parmi les priorités du système national de santé, précisant que la sécurité sanitaire du citoyen était étroitement liée à l'environnement dans lequel il vit.

Intervenant à l'occasion de l'ouverture de "la journée d'information et d'évaluation sur la lutte contre la pollution", organisée dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'environnement par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, M. Miraoui a fait savoir que la santé et la sécurité des citoyens étaient étroitement liées à l'environnement dans lequel ils vivent, citant, dans ce sens, les maladies dues à la pollution environnementale, aux microbes et aux insectes qui prolifèrent dans les milieux environnementaux pollués.

Le ministre a estimé, à cet égard, que le thème de l'environnement, sa préservation et la lutte contre les facteurs de la pollution environnementale constituait l'une des priorité du système national de santé, partant du milieu hospitalier jusqu'au milieu environnemental en général.

Concernant le milieu hospitalier, le ministère de la Santé a adopté plusieurs mesures, afin d'assurer un milieu environnemental et hospitalier sain, dont la création de commissions spécialisées dans l'hygiène au niveau de tous les établissements sanitaires, et des commissions chargées du suivi de l'opération de collecte et d'élimination des déchets hospitaliers, a-t-il ajouté.

Outre le lancement d'une campagne sectorielle sous le slogan "un hôpital sans tabac" et une autre campagne globale pour la création et l'aménagement d'espaces verts à l'intérieur des hôpitaux, le ministère a affecté des enveloppes financières à l'ensemble des établissements sanitaires, en vue de leur assurer les équipements nécessaires à l'élimination des déchets hospitaliers.

S'agissant de la stratégie du ministère, considéré comme l'un des principaux secteurs concernés par la protection de l'environnement, plusieurs mesures ont été adoptées et des principes consacrés à travers la nouvelle loi sur la Santé 18/11 du 2 juillet 2018.

Parmi ces principes, le ministre a rappelé la responsabilité de l'Etat dans la mise en œuvre de la politique de préservation et de protection du milieu environnemental des citoyens et l'obligation pour les entreprises et les instances concernées de mettre en place des systèmes de contrôle de la qualité physico-chimique et biologique des éléments environnementaux notamment l'air.

Toutes les instances et les entreprises sont tenues de la collecte, du transport et du traitement des déchets, afin de protéger la santé publique et préserver l'environnement, a souligné le ministre.

Le ministère est appelé à donner son avis sur les normes environnementales à effet direct sur la santé publique, a rappelé le ministre, ajoutant que les collectivités locales et les services des ministères chargés de la coordination avec les services du secteur de la Santé s'occupent du contrôle des normes de la qualité des eaux et de l'air atmosphérique dans le cadre d'un programme intersectoriel.

La Chine abrite les festivités officielles de la célébration de la journée mondiale de l'environnement qui portent sur l'impact direct de l'air sur la santé de l'homme.

En parallèle, l'Algérie a lancé plusieurs activités de sensibilisation à travers 48 wilayas visant à élever le niveau de conscience des citoyens et les encourager à choisir les activités à même de préserver l'environnement et de renforcer la coopération sectorielle dans ce domaine.

Près de 7 millions de personnes décèdent chaque année à travers le monde, en raison de la pollution de l'air, due à l'augmentation des activités industrielles qui rejettent des produits polluants dans l'air.