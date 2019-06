Algérie: Saison estivale 2019 - L'exploitation des ressources nautiques, créneau porteur

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a plaidé, lundi à Alger, pour l'exploitation "significative" des ressources nautiques dont dispose l'Algérie le long de 1600 km de côte, qualifiant ce secteur de "porteur".

Dans son allocution d'ouverture d'une rencontre nationale sur le développement du tourisme nautique, organisée en marge du lancement officiel de la saison estivale 2019, à partir du Port de Plaisance de Sidi-Fredj, M. Benmessaoud a plaidé pour une "exploitation significative" des ressources nautiques de l'Algérie, et a appelé à l'encouragement de l'investissement dans ce type de créneaux, qu'il a qualifié de "porteur", rappelant l'existence d'une dizaine de marinas sur l'ensemble du littoral national.

Se réjouissant de ce que le pays dispose d'une "eau très douce et très propre", le ministre a précisé l'existence d'au moins une trentaine de stations d'épuration des eaux usées à travers le territoire national, relevant, en outre, que l'Algérie est "l'un des rares pays au monde et le seul méditerranéen où aucune goutte d'eau usée ne se déverse dans le littoral" et ce, a-t-il souligné, grâce notamment à une loi qui "protège" celui-ci.

Il a ajouté que le pays est également le seul du pourtour méditerranéen à s'être conformé aux "exigences internationales en matière de développement durable".

Procédant par ailleurs, au lancement officiel de la saison estivale, M. Benmessaoud a estimé que celle-ci "sera différente et ouverte pour toutes les couches de la société".

"Nous sommes fin prêts pour cette saison qui sera celle de la synergie entre les différents ministères", a-t-il souligné.

Tout en mettant, en exergue les offres proposées par le Centre de Thalassothérapie de Sidi-Fredj qu'il avait visité dans la matinée, il a émis le souhait que les prestations de services ainsi que les prix soient à "la portée de tous" et ce, a-t-il relevé, d'autant plus que "beaucoup d'argent" a été dépensé pour la restauration de cet établissement.

En début de sa tournée, M. Benmessaoud avait procédé à l'inauguration officielle de l'Académie des Métiers de Plaisance et Activités nautiques, sise au Port de Sidi-Fredj, y a visité la 2éme Régate nationale de plaisanciers à moteur et à voile et y a assisté à de l'animation sportive nautique et subaquatique.

Le plastique en tête des pollueurs de la mer

Présente lors de cette journée à travers un stand installé au niveau dudit port, l'Agence nationale des Déchets entend s'impliquer dans la sensibilisation des citoyens au respect de l'environnement et des règles d'hygiène sur le littoral, à travers la présentation des résultats d'une étude initiée en 2018-2019 par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables sur la caractérisation des déchets marins et côtiers, explique sa représentante, Sabrine Beggar.

Cette récente enquête a révélé que 81% des déchets retrouvés sur le littoral algérien sont des objets en plastique, alors que le papier et carton représentent 8%, le métal 4%, le verre 3% et le tissu avec 1%, alors que la plus grande masse de déchets est composée de consommables à usage unique (paille, bouteilles, bouchons en plastique, etc.)

"Ces objets représentent un danger pour la population et menacent l'écosystème. Aussi, notre présence ici vise-t-elle à inciter les citoyens et estivants en particulier aux gestes de tris et au comportement civique", explicite-t-elle, faisant savoir le lancement par l'Agence, durant la saison estivale, de campagnes nationales dans ce sens.