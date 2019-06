Algérie: Une caméra numérique pour renforcer prochainement la cartographie et la télédétection

- L'Institut national de cartographie et de télédétection (INCT) sera doté prochainement d'une caméra numérique sophistiquée appelée "Digital Mapping Camera 3" ou caméra de cartographie numérique permettant plus de précision et une haute résolution dans divers lieux et à n'importe quel moment de la journée, a-t-on appris lundi de l'Etablissement régional de la cartographie et de la télédétection d'Oran.

Le lieutenant Ahmed Laaroussi, chef du département administration et finance à l'Etablissement régional de la cartographie et la télédétection d'Oran, structure affiliée à l'INCT, a déclaré, à la presse en marge du coup d'envoi de portes ouvertes sur les systèmes d'information géographiques (SIG) qui se tiennent jusqu'au 12 juin en cours au Centre territorial d'information de la 2e Région militaire d'Oran, que sa structure tirera profit prochainement de cette technologie avec plus de prises de vue sur le terrain.

A l'aide de cette caméra numérique, il est possible de prendre des images du sous-sol et dans une forêt dense, de jour comme de nuit, avec netteté et précision, a-t-il expliqué.

Cette caméra de dernière génération "DMC" dont vient de bénéficier l'INCT permet des prises de vue aériennes et un montage de photos à partir d'un avion dont dispose l'institut, a ajouté le même interlocuteur.

L'INCT utilisait auparavant une caméra analogique appelée (RMK) avant d'acquérir un 2e appareil (DMC2), qui est une caméra numérique répondant à un large éventail d'applications, avec un grand potentiel en couleurs et plus précieuse, sauf que la DMC3 est un instrument qui fournit plus de détails sur le terrain avec une forte résolution d'images, imprégnant un "modèle numérique sur le terrain", a expliqué, à l'APS, le lieutenant Zadak Abdelaziz, cadre à l'Etablissement régional de cartographie et de télédétection d'Oran.

Dans son allocution d'ouverture lors de cette manifestation, le général major Boucenna Saïd, chef d'état major de la 2e région militaire a insisté sur le grand intérêt qu'accorde le Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) au domaine de l'information géographique et le rôle stratégique qu'elle joue notamment dans la collecte d'informations géographiques et la fourniture de différentes cartes aux Forces armées et instances civiles relevant des secteurs public et privé notamment dans le domaine de la planification et l'étude de projets de développement.

Pour sa part, le directeur de l'Etablissement régionale de cartographies et de télédétection d'Oran, le capitaine Mimoun Djamel-eddine a souligné que cette activité constitue une opportunité pour se rapprocher davantage des opérateurs dans ce domaine, en plus de faire connaitre les systèmes d'information géographique (SIG) et la valorisation de l'expérience d'accompagnement des opérateurs économiques publics et privés en leur fournissant les données nécessaires en rapport avec l'espace géographique et la topographique.

Compte tenu du rôle important que revêt l'information en tant que facteur de croissance économique, l'Institut national de cartographie et de la télédétection, dont le siège est situé à Alger et qui relève de l'Armée nationale populaire (ANP), œuvre à développer ses outils de travail avec la création de systèmes d'information géographique et la sécurisation de la base de données contribuant à une stratégie nationale dans le domaine de géolocalisation numérique qui englobe les voies et méthodes relatives à la production et l'offre d'informations.

Cette manifestation entre dans le cadre de la politique d'ouverture au public et de communication de l'institution militaire avec les couches de la société notamment les jeunes, en application du plan de communication de l'année 2018-2019, selon le organisateurs.