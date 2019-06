Ile Maurice: Smart City à Côte d'Or - Le groupe Nundun Gopee investira Rs 7,5 milliards

Un hôtel, des appartements résidentiels ou encore des espaces pour bureau. La société de construction et de développement immobilier, Nundun Gopee (NG) souhaite investir Rs Rs 7,5 milliards dans un ambitieux projet de smart city sur quelque 1 000 hectares des terres appartenant à Landscope Ltd à Côte d'Or.

Pour ce faire, l'entreprise mauricienne s'est associée avec un géant sud-africain dans ce domaine, Eris Property Ltd. La nouvelle nous a été confirmée par le Chief Executive Officer de NG, Avinansh Gopee. Ce dernier explique que la société fondée par son père, il y a 40 ans, a participé à un exercice d'expression of interest lancé par Landscope Ltd pour les terres sises à Côte d'Or.

La superficie identifiée fait partie d'un lot de 300 arpents où devait être aménagé l'Heritage City. Outre un hôtel, des appartements résidentiels et des espaces pour bureau, les concepteurs ont prévu un espace vert et le recours à l'énergie renouvelable. Une zone piétonnière ainsi qu'une piste pour vélos seront aussi aménagées.

L'espace commercial occupera une superficie de 125 000 mètres carrés tandis que le bloc résidentiel occupera 500 000 mètres carrés. Les promoteurs affirment quand le projet sera complété, il sera le fleuron du développement urbain.

La smart city, aux dires du groupe NG, contribuera énormément à rehausser le niveau de vie des résidents dans un éventail des secteurs et permettra aussi d'améliorer leurs revenus directement et indirectement. «The project is expected to contribute to production and consumption in a wide range of sectors, providing a means of living and increase in the earnings of people both directly and indirectly», peut-on lire dans un document accompagnant l'esquisse du projet.

Du côté de Landscope, on s'est refusé à tout commentaire sur les offres reçues à la date de clôture pour la soumission des offres. Le groupe NG possède déjà un immeuble à la Cybercité.

Il a mis en chantier un autre projet immobilier, soit un centre d'hébergement moderne pour les retraités. Le projet est estimé à plus de Rs 4 milliards. Les promoteurs se sont associés à une firme française pour gérer le centre.