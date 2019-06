Cote d'Ivoire: Le Nouveau Reveil, plus que jamais engagé

A cette occasion, au nom du personnel, le Directeur général a réaffirmé le soutien et l'engagement du Nouveau Réveil aux côtés du Pdci-Rda et du président Henri Konan Bédié. Ce, en dépit des difficultés rencontrées dans le secteur de la presse auxquelles le Nouveau Réveil n'échappe pas.

« Nous sommes venus vous dire que nous sommes là où vous souhaitez que nous soyons pour la défense, la protection et la promotion du PDCI-RDA, sous votre houlette. Nous étions là depuis 2000, nous sommes là ce 9 juin 2019, et nous serons toujours là dans les années et décennies à venir après la victoire du PDCI-RDA à toutes les élections de 2020. Et nous serons toujours là par foi, par conviction, et nous accomplirons avec détermination ce que vous attendez de nous.

Nous étions là et nous sommes là à l'heure où nous réécrivons l'histoire de la Côte d'Ivoire », a-t-il rappelé avant de poursuivre en ces termes : « … "Le Nouveau Réveil", depuis 2000, est de tous les combats pour rétablir la vérité à la face du monde entier. Les jeunes gens qui m'épaulent ont pris et prennent tous les risques au quotidien pour la manifestation de la vérité politique en Côte d'Ivoire et pour un PDCI-RDA toujours debout et conquérant… ».

Il terminera par un engagement formel du personnel : « Aujourd'hui, nous sommes encore là et demain, nous serons là, à votre service, au service du PDCI-RDA et au service de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi donc ? Vous avez décidé de faire front, de combattre avec des armes pacifiques et démocratiques. "Le Nouveau Réveil" est et sera toujours à vos côtés… »

Pour sa part, la directrice de la Communication du Pdci-Rda, Djénébou Zongo, a renchéri : « Monsieur le président, "le Nouveau Réveil" est un journal qui a mis son personnel au service du Pdci-Rda et à votre service. (…) Ce sont des jeunes, femmes, chefs de famille, combattants qui ont décidé de donner de leur vie pour le Pdci-Rda. Combien de fois, en quittant le bureau pour leurs domiciles, ne sont-ils pas livrés à toutes sortes de dangers.

Merci monsieur le président d'avoir accepté cette audience avec le Nouveau Réveil parce que les jours à venir seront difficiles ». Le président Henri Konan Bédié, pour sa part, s'est dit très heureux de cette rencontre. Avant de louer le courage et l'engagement des travailleurs du Nouveau Réveil pour le Pdci-Rda. Et de les encourager à poursuivre dans ce sens.

Le président Henri Konan Bédié a surtout rassuré ses hôtes qu'il suit avec beaucoup d'attention toutes les productions du journal. Mieux qu'il se sent également comme un collaborateur parce qu'il lui arrive de donner son avis et des orientations sur des sujets.

Le président du Pdci a surtout eu à l'endroit du Nouveau Réveil des paroles d'encouragement surtout à ne pas céder à la peur mais de croire en un lendemain meilleur avec le retour au pouvoir du Pdci-Rda en 2020. Pour soutenir le journal, le président Henri Konan Bédié a fait don d'une enveloppe. Toute chose qui a été saluée par les employés à travers des acclamations. Une photo de famille a sanctionné cette rencontre. Le président du Pdci-Rda a ensuite convié ses hôtes à un déjeuner avant de se séparer.