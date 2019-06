Cote d'Ivoire: CAN 2019 - Avant leur départ pour Abu Dhabi Kodjia et Gbamin affichent leurs ambitions

L'un disputera sa deuxième Coupe d'Afrique des nations. Pour le second, ce sera la première. Mais tous les deux ont un objectif commun : défendre valablement les couleurs de la Côte d'Ivoire.

Le vendredi dernier, après la victoire des Eléphants sur les Comores (3-1), pour leur premier match de préparation en vue de la Can 2019, ils ont livré leurs impressions, par rapport au premier stage, à Chantilly, et à la compétition. « On se prépare tout doucement. Chacun revient de son championnat, on n'a pas tous le même rythme physique. Le plus important, c'est d'être le 24 (lundi 24 juin, jour du premier match de la Côte d'Ivoire face à l'Afrique du Sud, Ndlr) », indique Jonathan Kodjia. Même son de cloche chez Jean-Philippe Gbamin. « On se prépare tranquillement pour l'instant. Mais on va tout faire pour arriver là-bas à 100% et bien physiquement », promet le milieu de Mayence (Allemagne).

Présent au Gabon, lors de la précédente Can où les Eléphants avaient été éliminés au premier tour, Kodjia espère réaliser un bien meilleure compétition avec ses coéquipiers. « Ça va être une Can intéressante. On a pas mal de choses à prouver parce qu'à la dernière Can, on n'a pas été à la hauteur. On a donc à cœur de commencer cette Can de la meilleure des manières. On sait que toute équipe est difficile à jouer. Ce sera à nous de trouver des solutions et d'être prêts pour le 24 », a déclaré l'attaquant d'Aston Villa. Quant à Jean-Philippe Gbamin, il découvrira la compétition en Egypte. « C'est un challenge pour moi. Il faut relever le défi. On va essayer d'aller le plus loin possible. Quand on commence une compétition, en tant que compétiteur, on veut la gagner. On va prendre les matchs les uns après les autres et voir ce qu'on peut faire », confie-t-il.

Hier, lundi 10 juin, les Eléphants et leur staff ont quitté la France pour les Emirats Arabes Unis, où ils peaufineront leur préparation. Le samedi prochain, 15 juin, ils affronteront l'Ouganda, en amical.