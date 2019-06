Gabon: Forum national jeunesse et emplois verts - Trois projets subventionnés

Le premier Forum national jeunesse et emplois verts (FNJEV) organisé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse, en partenariat avec le Bureau régional de la Francophonie pour l'Afrique centrale (BRAC-OIF) s'est tenu durant trois jours. Au cours de ces trois jours les candidats au concours du « Pitch » ont défendus leurs différents projets devant un jury et seuls trois projets ont été récompensés par le ministère de l'Emploi et la Jeunesse.

Du 6 au 8 juin 2019 dernier, plusieurs jeunes gabonais hommes et femmes de 18 à 34 ans et venus de différentes régions du pays ont été réunis à Libreville dans le cadre du premier forum national jeunesse et emplois verts. Un premier Forum national jeunesse et emploi verts était l'occasion pour près de 300 de ces jeunes sélectionnés à la suite d'un appel à candidature lancé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse via sa direction de la jeunesse en charge des activités socio-éducatives.

Au cours de ces trois jours, les participants et autres porteurs ont eu droit à des échanges d'échanges et de l'apprentissage. Les différents porteurs de projets ont bénéficié des compétences utiles à la matérialisation de leurs projets. Un outillage qui a permis aux candidats du « Pitch » qui a été organisé de mieux préparer la défense de leurs différents projets afin d'être parmi les meilleurs projets dans les secteurs à fort potentiel. Il s'agissait de rédiger un plan d'affaire pour la mise en œuvre de leurs idées d'entreprise ou de développement de leur entreprise fonctionnelle.

Les lauréats de ce concours sont Afane Edou, Dave Ongouori et Vignolas Dany Bekale Mezui, qui ont respectivement présenté des projets sur l'assainissement, la collecte et le recyclage des ordures et sur le développement des activités maraîchères et durables (Projet Agrivil), la transformation des déchets organiques en énergie renouvelable, qui ont été récompensés (Projet Biotech Lab). Le premier prix obtenu par Afane Edou a reçu un chèque d'une valeur de 3 millions de CFA, Dave Ongouori pour son second prix a reçu 2 millions CFA et 1.5 millions pour le troisième Vignolas Dany Bekale. « Je suis vraiment ravi d'avoir remporté ce prix. Ce qui montre que la jeunesse a quelque chose l'écosystème entrepreneurial du Gabon », a déclaré Vignolas Dany Bekale Mezui

Le secrétaire générale du ministère de la Jeunesse, Mme Caroline Mimboui Nguema représentant le ministre, visiblement satisfaite du résultat a souligné dans son discours que l'organisation du Forum national de la jeunesse, vise à atteindre des objectifs du millénaire pour le développement, dans la promotion des emplois verts et la protection durable de l'environnement. « Le ministère reste pleinement engagé à accompagner les promoteurs de projets que vous êtes, alors rapprochez-vous », a-t-elle assuré. La représentante du ministre de la Jeunesse a précisé qu'en dehors de ces trois projets sélectionnés, les vingt meilleurs projets retenus bénéficieront d'un accompagnement spécifique du ministère.