Congo-Kinshasa: Les Evêques vont parler !

"A l'ordre du jour, après l'évaluation des décisions du comité permanent de février 2019, nous procéderons à l'audition des rapports d'activités de toutes les douze commissions épiscopales de la CENCO. Outre les rapports des commissions, nous aurons l'échange sur le paysage socio-pastoral en considérant les événements d'Eglise et les défis pastoraux liés à la situation sociopolitique de la RD Congo", a, entre autres, relevé Mgr Marcel Utembi, le Président de la CENCO.

Comme à l'accoutumée, le 14 juin, à la clôture de cette réunion du Comité Permanent, les Evêques feront une déclaration solennelle sur les préoccupations majeures en rapport avec l'évolution du pays, depuis la tenue des élections du 30 décembre 2018 jusqu'à ce jour où à l'ère de l'alternance, l'arrivée de Félix Tshisekedi a sonné le glas d'un début de décrispation de la situation politique, même si, par ailleurs, beaucoup reste encore à faire. Dans cette édition, le Quotidien Prospérité qui s'est procuré une copie de ce discours introductif, offre à ses nombreux et fidèles lecteurs, un avant-goût, en attendant, bien entendu, le menu sans nul doute assaisonné du 14 juin 2019.

Discours d'ouverture de la réunion du comité permanent des évêques de la Cenco du 10 AU 14 JUIN 2019

Excellences Messeigneurs les Archevêques et Evêques,

Messieurs les Abbés Secrétaires Général et Secrétaires Généraux Adjoints,

Messieurs les Abbés, Révérends Pères, Révérendes Sœurs,

Messieurs,

Je vous adresse mes salutations fraternelles et vous souhaite une cordiale bienvenue à cette session statutaire. Je vous remercie tous d'être là pour la réunion statutaire du Comité Permanent.

Nous tenons cette session en ce moment où notre Eglise est marquée par une triste nouvelle. Comme vous le savez, il a plu au Seigneur de rappeler auprès de lui, ce mardi 4 juin 2019, notre frère Mgr Léonard DHEJJU, Evêque Emérite de Bunia. Nous saisissons encore cette occasion pour présenter nos condoléances à l'Eglise -Famille de Dieu à Bunia et à la famille biologique de notre vénéré frère. Nous prions le Père miséricordieux d'accueillir son serviteur dans son Royaume et de lui accorder la récompense promise aux bons et fidèles serviteurs.

Pour ce qui est de l'ordre du jour, après l'évaluation des décisions du comité permanent de février 2019, nous procéderons à l'audition des rapports d'activités de toutes les douze commissions épiscopales de la CENCO. Outre les rapports des commissions, nous aurons l'échange sur le paysage socio-pastoral en considérant les événements d'Eglise et les défis pastoraux liés à la situation sociopolitique de la RD Congo.

Nous examinerons les dossiers préparés par certaines commissions épiscopales notamment, les dossiers portant sur le Catéchisme inculturé; le Congrès Eucharistique National ; le Sanctuaire National Bienheureuse Anuarite ( SNBS); le Guide pour la Pastorale des Jeunes ; le Ministère et Vie des Prêtres ; le Directoire National de la pastorale matrimoniale; la question des Commissaires au sein des Instituts de vie consacrée et enfin, la Collaboration avec l'autorité civile en matière de traitement des cas d'abus sexuels sur les mineurs et les personnes vulnérables commis par les ecclésiastiques.

Nous passerons en revue les rapports financiers audités des structures et commissions épiscopes à la gestion autonome, notamment le Secrétariat Général, Reine de la Paix, la Commission Episcopale Caritas-Développement et la Commission Episcopale pour l'Education Chrétienne.

Certaines informations nous seront données sur le SCEAM, l'ACEAC, le Bureau National des OPM, le Bureau de Liaison avec le Parlement (BLP), le Programme d'Éducation Civique et Electoral (PECE). Nous aurons aussi des informations sur les projets de la CENCO et sur les Fondations, ASMAP,AVIC, FOPLE, et ENIA , ainsi que sur l'IFOD

A ces différents points s'ajoutent les nominations au poste de Secrétaire de la Commission Episcopale pour les Affaires Juridiques (CEAJ), de professeurs de l'UCC et le renouvellement de mandat à l'aumônerie de Londres.

Je vous signale aussi qu'au cours de cette session, nous aurons la visite de la Révérende Sœur Secrétaire Générale de l'Enfance Missionnaire à Rome et celle du Représentant -Pays de CRS.

Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Mère de notre Sauveur et Mère de l'Église, confions nos travaux au Seigneur. Qu'il bénisse nos efforts afin que nous parvenions à des propositions d'orientations pastorales fructueuses

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la présente session du Comité Permanent des Evêques de la CENCO. Je vous remercie

Fait à Kinshasa, le 10 juin 2O19

Mgr Marcel UTEMBI TAPA

Archevêque de la CENCO de Kisangani

Président de la CENCO