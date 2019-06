Cameroun: Ligue 2 de football professionnel du Cameroun - Panthère dévore Léopard et file en ligue 1

La suite et la fin des Play-off a rendu son verdict final le 9 juin 2019. C'est au cours de la 5ème et dernière journée que l'équipe fanion du Ndé a reçu son ticket pour l'élite. Le but du fauve, l'unique, a été marqué dans les dernières minutes de la rencontre.

Quel suspens ! Tout pouvait arriver dans la bataille des félins. Les deux fauves ont imploré le dieu du football. Sur le terrain, le match s'est joué sur des détails. Il y a eu du jeu et de l'enjeu. L'équipe qui gagnait, était qualifiée pour évoluer en ligue 1 la saison prochaine. A la fin, C'est la Panthère qui a été portée en triomphe. L'autre n'a peut être pas démérité. Elle a produit du jeu. C'est en quelques secondes que la rencontre a basculé. A la 85ème minute, Léopard hérite d'un pénalty et trouve la barre transversale. La même occasion se poursuit, l'attaquant de la Panthère est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre pointe le point du penalty. Le meilleur buteur du club, Boum le transforme. Après 8 minutes de temps additionnels, Léopard n'a pas pu revenir au score. Panthère est sacrée champion de Ligue 2. Elle est suivie par Canon de Yaoundé et par Bamboutos de Mbouda.

Surprise agréable !

Il a caressé le trophée du vainqueur. Il a serré la main à tous. Le président du conseil d'administration Jules François Famawa a spontanément eu l'idée d'aller chez le Président du Sénat, Marcel Niat Njifenji. Supporters, joueurs, staff technique et administratif ont fait irruption à la résidence de la deuxième personnalité de la République, par ailleurs fils du Ndé. « Il fallait lui présenter ce sacre à chaud. Si ça passait la nuit, cela ne devrait plus avoir la même ferveur », JFF ajoute que le couple Niat ne devrait pas l'apprendre à la télévision. « Mission remplie. Je l'avais promis, c'est chose faite. Je suis un président de la Panthère très heureux », des propos empreints de joie de celui que l'on a baptisé « le messie ». Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'année.