Cameroun: Genius Centers célèbre son DemoKids

Réunis en ateliers d'exposition samedi dernier, les jeunes de 4 à 17 ans ont démontré à leurs parents et sympathisants, leurs dernières créations en développement technologique et Design. Le DemoKids tenu à Douala et Yaoundé a sanctionné la fin de l'année 2018-2019 pour les genius.

Ce sont des jeunes dont l'âge est à peine compris entre 4 et 17 ans qui ont tenu en haleine un parterre d'invités. Les Genius communément appelés ont présenté en atelier de démonstration des projets réalisés en groupe. Tour à tour, ils sont passés en binôme exposer leur savoir-faire matérialisé entre autres par la création des jeux vidéo tels que StarWars, La création des Design à l'instar des conceptions de Bannières et voire des systèmes robotisés.

Evoluant tout au long de cette année scolaire qui s'achève, les genius ont consacré séquentiellement de leur temps à développer leur passion. « Les cours pendant l'année sont dispensés de telle sorte que cela ne perturbe pas leurs études. » Précise Danielle Akini CEO de Genius Centers. Ce samedi 1er Juin, c'est le jour des résultats. Parents, amis et sympathisants sont réunis dans une salle pour écouter studieusement les exposés de leurs enfants regroupés en binômes au nom d'un projet commun.

Genius Centers prime les meilleurs projets

Au cours de la cérémonie de présentation des projets, quelques figurent se sont distinguées. Il s'agit des enfants souffrant d'un handicap mental qui malgré leur infirmité ont réussi à créer leur projet. Lindsay D., autiste a tenu en émoi le public, grâce à son projet robotique. Elle réalise un détecteur de mouvements avec système d'allumage malgré. Pris dans l'émotion les parents en situation de vote des meilleurs projets lui accordent le 3ème prix. Dans cette catégorie meilleures présentations des projets, avant elle Franck Mael. honoré par le deuxième prix, pour la réalisation du jeu vidéo Star Wars. Devant ces deux genius, le duo Paul Erwan et Roméo qui ont ravi la première place grâce au contrôle d'une RGB LED avec un module Bluetooth à distance à partir d'un smartphone.

Dans l'effervescence, les parents venus nombreux accompagner et encourager leurs enfants, n'ont pas caché leur satisfaction. « Ce qui me marque le plus c'est de constater qu'il apprend des choses, qu'il développe des compétences, qu'il développe une passion. Demain on ne sait jamais qui pourrait devenir un métier » confie Samuel BISONG, parent d'un des lauréats. La soirée clôturée par des clichés et souvenir immortalisés laisse déjà entrevoir des horizons meilleurs pour un Cameroun Tech en devenir.